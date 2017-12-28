Астрологический прогноз от Ауры на 2018 год для всех знаков зодиака

Положительные изменения неизбежны. В личной жизни вы можете чувствовать себя неуверенно, потеряв влияние на окружающих, и это чувство может сопровождать вас почти весь год. Если у вас есть любимый человек или хороший друг, то он или она будут лучшим кандидатам для того, чтобы помочь вам восстановить утраченный баланс и самоконтроль. Наконец вы поймете, насколько важно получать поддержку со стороны, и научитесь ее ценить.

Телец. Вы будете чувствовать себя независимым, но оставайтесь добродушным. 2018 год обещает быть достаточно стабильным, но это не значит, что ваша жизнь будет похожа на романтическую идиллию. Напротив, обратите внимание на отношения с родителями. Звезды советуют вам не бросаться в любовные приключения, особенно, если вы состоите в браке, из-за такой безответственности вы рискуете многое потерять. Тельцам лучше искать сильные и длительные отношения. Вам будет важно чувствовать себя в безопасности и общаться с людьми, чьи интересы совпадают с вашими.

Близнецы. Представители этого знака будут искать спокойствия, поэтому в 2018 году они сосредоточатся на отношениях. Возможно, возникнет непреодолимое желание купить небольшую, но собственную недвижимость, и многим повезет. На самом деле, вся ваша жизнь - это набор общения с окружающими вас людьми. Одиночество не для вас, поэтому ищите и создавайте дружеские отношения. Весь год вы будете мечтать о том, как свить спокойное и безопасное гнездышко.

Рак. 2018 год будет способствовать примирению с самим собой. Вы обнаружите, что большинство людей никогда не достигают зрелости, но сами будете к этому стремиться. Будете искать мудрость, духовность - стремиться к совершенству. И вам это удастся - с помощью Желтой собаки получится преодолеть все проблемы и найти выход из любой ситуации.

Лев. Наступает гламурный 2018 год для Львов. Звезды предсказывают, что серый цвет действительно не помогает вам выделить ваш чувственный и «горячий» характер. Конечно, нет необходимости показывать себя во все ослепительных цветах и в изобилии и яркости - выбирайте правильный оттенок, и это обязательно принесет пользу, а чрезмерная уверенность в себе может преподнести неприятную шутку. В начале года из-за неудачных и ненужных действий можете ощутить потери, поэтому вам нужно управлять своими эмоциями и тщательно думать о своих решениях.

Дева. В 2018 году попробуйте стать примером для других. Наступающий год научит вас глубокому и ясному восприятию окружающего мира. Целесообразно побеспокоиться о психическом здоровье, которое будет особенно уязвимым в следующем году. Это также может привести к повышенной восприимчивости и травмам. Обратите особое внимание на нервную и пищеварительную системы и прибегайте к исключительно мягкому лечению.

Весы. В 2018 году Весы сделают все возможное для того, чтобы найти свое место на Земле. Люди, рожденные под этим знаком, любят быть среди людей, они жаждут чувствовать себя увиденными, они не могут быть частью серой толпы. В этом году они будут стремиться к равновесию и балансу. Весы будут чувствовать себя свободными, уверенными, независимыми и гордыми. Необходимость быть хозяином своей жизни будет укрепляться, и Вы будете вести себя так, как всегда этого хотели. Вы можете реализовать одну из своих давних идей. Успех будет сопровождать тех, кто занят административной или связанной с переговорами работой.

Скорпион. Год наградит вас большим успехом. Звезды обещают, что в 2018 году вы будете похожи на хитрую и умную лису. У вас будет отличный шанс влезть туда, куда пожелаете и остаться незамеченными, удастся избежать любой критики. Независимо от всех обстоятельств, успех будет сопровождать вас круглый год. Возможно, что из-за работы, волнения или отношений с близкими, более уязвимым станет ваше психическое состояние, но упрямство и способность идти к намеченной цели помогут достигнуть новых вершин, насладиться победами и быть окруженным удачей.

Стрелец. В 2018 году Стрелец попытается уравновесить требования окружающей среды со своими планами и для этого выберет довольно простые ингредиенты - поможет щепотка смелости, горсть уверенности в себе и большая доля искренности. Разумеется, следует иметь в виду то, что в нужное время необходимо будет сказать слово «нет». Год Собаки подчеркнет вашу силу как преобладающую особенность. Путешествия, новые впечатления и знакомства будут радовать вас. У вас будет возможность оставить хорошее впечатление, поделиться своими знаниями и талантами, что сделает вас еще более популярным теми, кто вас окружает. В год Собаки вы можете смело браться за все, даже самые неудачные проекты - вам все будет по плечу.

Козерог. Год Желтой собаки поможет вам лучше узнать себя и получить больше понимания от других. Собака принесет много положительных результатов - вы обретете уверенность, появится стабильность и духовное спокойствие. Козероги не будут отвлекаться по пустякам и смело продвигаться вперед с присущим им упрямством, и будут за это вознаграждены. Правда, для этого потребуется использовать накопленный как положительный, так и отрицательный опыт. И совершенно не важно, охватит ли это ваши политические взгляды, сексуальную жизнь, саркастический юмор - все это будет принято и понято, особенно теми, кто действительно вас любит.

Водолей. В 2018 году постарайтесь не влезть в долги, а если они уже у вас есть, попытайтесь справиться с этим бременем. Звезды предупреждают, что в 2018 году вы захотите любой ценой вырваться из этого порочного круга. Вы всей головой погрузитесь в работу и рискуете потерять хорошие отношения с друзьями и семьей. Вторая половина года будет решающей, так как вам придется принимать жизненно важные решения. Помните, что Желтая собака на вашей стороне, но избегайте поспешных действий. Этот кошмар, в котором вы прибываете в последнее время, начиная со второй половины будущего года, постепенно будет отступать.

Рыбы. 2018 год будет очень прибыльным и щедрым для Рыб. Белый цвет не только создаст праздничную атмосферу в серой рутине, но и поможет добиться успеха. Беритесь за несколько проектов сразу. То, что вам не нужно, отсеется само собой, и выбранное вами направление станет судьбоносным. Однако разногласия с близкими могут привести к серьезным конфликтам. Вы сможете найти язык со всеми, но не сможете мириться с неправдой.