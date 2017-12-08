Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 24 (588) 12 декабря 2017 года

Считается, что с ним в 2018 придут уравновешенность, внутренний покой и порядок. Нужно только правильно подготовиться и встретить его по-особому.
В последнем в уходящем году номере «Нашей газеты» мы решили рассказать Вам о том, как правильно встретить Новый год, какие традиции соблюдают настоящие ирландцы в этот Рождественский период, и что ожидает нас в следующем году.
Наш штатный астролог Аура подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на 2018 год и рассказала о символе 2018 года - Желтой Собаке и ее повадках (стр.9).
Елена Аллилуева выяснила все рождественские ирландские традиции, связанные с праздничным сезоном (стр. 7), а журналисты kp.ru выяснили, как надо «правильно» встречать Новый год.
Мы же желаем нашим читателям в наступающем году крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, благополучия, мира и любви.
Оставайтесь с нами и до встречи в 2018 году!
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