Астрологический прогноз от Ауры на 9-22 января 2018 г.

Это подходящий период для того, чтобы браться за сложные задачи, что-то менять или переделывать. Активно стремитесь к своим целям, тем более, что расположение всех планет будет способствовать этому. Но если вы боитесь, тогда лучше вообще ничем серьезным не заниматься и ни за что не бороться. Будьте осторожны, решая денежные и имущественные вопросы, сердечные проблемы - не спешите принимать ответственные решения! Принимая радикальные решения в области финансов или любви, можно ошибиться и довериться тем людям, которые обманывают вас. Отложите очень важные вопросы на потом. Если сомневаетесь, не беритесь ни за что новое - лучше подведите итоги того, что сделано и достигнуто. Период до затмения Луны, которое состоится 31 января, будет довольно сложным. Было бы неплохо взяться за застрявшие дела, особенно если они не дают вам покоя. Также хорошо будет понять старые ошибки и научиться больше их не повторять. Не пропустите хорошей возможности внимательно рассмотреть причины потерь или утрат, которые вы испытали. Вам удастся определить нечестных людей в своем окружении, и сейчас самое подходящее время, чтобы избавиться от них. Если вам нужно сказать что-то важное, лучше это сделать напрямую, а не через SMS. Это очень хорошее время для того, чтобы выяснить, что вам подходит, а что нет. Вы поймете это интуитивно: если не нравится кто-то или что-то, например, работа, еда, одежда, запах и т. д., значит, вам это и не нужно.

Как бы не складывались обстоятельства, чтобы ни случилось, оставайтесь настроенным позитивно и спокойным. Сейчас важно избегать толпы и бурных вечеринок - это пора благоприятна для общения в семейном кругу.

Овен. За инициативу и рискованные идеи, возможно, придется ответить. Может повыситься вероятность травм и конфликтов. Бережнее отнеситесь к своему здоровью и берегите нервную систему, а также постарайтесь не употреблять алкоголь.



Телец. Попытайтесь создать приятную среду и общайтесь только с теми, кто вам нравится или кого вы любите. Расслабьтесь, наслаждайтесь праздничными моментами, даже если они и очень короткие.

Близнецы. Будьте предельно внимательны и осторожны в отношении с супругом. Если вы ничего не хотите изменить сейчас, ведите себя умеренно, и все решится само-собой. Хороший период для отдыха, спокойной домашней работы. Уделяйте больше внимания и времени тем, кого вы любите.

Рак. Вы будете вынуждены решать старый конфликт, искать способы погашения долга, и вам придется срочно завершать незаконченную работу. Крайне важно найти взаимопонимание с партнерами, коллегами и членами семьи.

Лев. Стоит заняться работой и делами, которые требуют знаний, внимательности и сосредоточенности. Чаще консультируйтесь со специалистами, уважайте мнение коллег. Попытайтесь завершить отложенную работу и выяснить вопросы с должниками.

Дева. Двойственная пора, когда лучше не восхищаться авантюристами и не рисковать своей честью. Не лучшее время для серьезного разговора с детьми - вряд ли удастся убедить их в своей правоте. Избегайте споров в общении с близкими.

Весы. Ничего не планируйте, а лучше готовьтесь к вызовам, которые преподнесут дети или близкие... Неожиданно вы можете получить большую прибыль, или вам вернут долг.

Скорпион. Вы будете чувствовать себя не хорошо - не хватает сил, покоя и оптимизма. Стоит меньше беспокоиться по мелочам и не придираться к своим близким - вы можете спровоцировать серьезный бунт. Кстати, больше усилий придется приложить и в общении со своей второй половинкой.

Стрелец. Довольно опасное время, особенно для женщин: могут появиться проблемы со здоровьем, плохое настроение. Делайте только самые важные вещи, не беритесь за второстепенные дела. Займитесь укреплением своего здоровья.

Козерог. Вы чувствуете себя намного лучше - и это хорошая возможность ускорить застрявшие дела, решить проблемные вопросы, особенно, если они связаны с неправильными инвестициями, долгами, налогами или алиментами. Отличное время, чтобы заняться проблемами детей.



Водолей. Больше прислушайтесь к мнению своих близких. Не планируйте слишком много - все будет хорошо и без вашего контроля. Возможно, что придет помощь оттуда, откуда совсем не ждали - вам поможет влиятельный человек, о котором вы даже не догадывались. Хорошее время для решения вопросов, связанных с наследством, долгами и алиментами.

Рыбы. Неожиданно дела могут резко продвинуться вперед. Это хорошее переломное время для решения деловых вопросов и укреплению дружеских отношений. Хорошая пора для подписания трудового договора, перемены места жительства. Покупайте рабочее оборудование, транспортные средства, берите кредиты - в этих делах вам будет сопутствовать удача.



Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт-терапия с картами ОХ для взрослых и детей.

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