Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 1 (589) 9 января 2018 года

Новости
В 2017 году ирландцы потратили на Рождество по €2,654
Биткоины можно выиграть в лотерею
C января Ryanair все же изменяет политику провоза ручной клади
В 2017 в Ирландии выдано рекордное количество паспортов
Новая система штрафных баллов для лихачей
Благотворительность
У добра нет границ. Chernobyl Children International (ССI) организовала поездку для группы детей-инвалидов.
Соотечественники.
Музыкальный спектакль «Красная Шапочка на новый лад» в школе «РАДУГА».
Детская художественная выставка «Мир вокруг нас»
Дед Мороз в гостях у детей из Белфаста
Первый международный конкурс молодых пианистов им. Джона Филда
Координаторы «Бессмертного полка» встретились в Израиле
Елка в Swords Kids Club
Бизнес
Российско – ирландское бизнес сотрудничество
Выставка «Бизнес Экспо» в Корке, 20 января 2018г.
Консультации.
Елизавета Доннери. Врачебная халатность
Tracey Solicitors. ДТП с велосипедистом
Интервью
Марк Лучин: «Если Вы хотите стать руководителем – должны научиться ставить задачи»
Гороскоп
Литературный биеннале
Сабина Салем. Кто стучится в дверь ко мне, или "религиозные" приключения в поисках абсолютной истины. Часть 5
Афиша
Пермский театр у Моста выступит в Ирландии
Концерт «Своя Колея» в честь 80-летия В.С. Высоцкого
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 23 января 2018 года