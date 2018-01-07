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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 1 (589) 9 января 2018 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 1 (589) 9 января 2018 года

Православное Рождество в Ирландии

Новости

В 2017 году ирландцы потратили на Рождество по €2,654

Биткоины можно выиграть в лотерею

C января Ryanair все же изменяет политику провоза ручной клади

В 2017 в Ирландии выдано рекордное количество паспортов

Новая система штрафных баллов для лихачей

Благотворительность

У добра нет границ. Chernobyl Children International (ССI) организовала поездку для группы детей-инвалидов.

Соотечественники.

Музыкальный спектакль «Красная Шапочка на новый лад» в школе «РАДУГА».

Детская художественная выставка «Мир вокруг нас»

Дед Мороз в гостях у детей из Белфаста

Первый международный конкурс молодых пианистов им. Джона Филда

Координаторы «Бессмертного полка» встретились в Израиле

Елка в Swords Kids Club

Бизнес

Российско – ирландское бизнес сотрудничество

Выставка «Бизнес Экспо» в Корке, 20 января 2018г.

Консультации. 

Елизавета Доннери. Врачебная халатность

Tracey Solicitors. ДТП с велосипедистом

Интервью

Марк Лучин: «Если Вы хотите стать руководителем – должны научиться ставить задачи»

Гороскоп

Литературный биеннале

Сабина Салем. Кто стучится в дверь ко мне, или "религиозные" приключения в поисках абсолютной истины. Часть 5

Афиша

Пермский театр у Моста выступит в Ирландии

Концерт «Своя Колея» в честь 80-летия В.С. Высоцкого

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 23 января 2018 года

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Опубликовано в Анонсы газеты
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"Наша газета"

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