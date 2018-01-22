Астрологической прогноз от Ауры на 23 января - 6 февраля 2018 года

31 января будет лунное, а 15 февраля - частичное солнечное затмение. Период между двумя затмениями называется «коридор». Это сложный и чувствительный, но короткий период, когда нужно стараться сохранять спокойствие и не планировать важных дел, потому что затмение всегда влияет на карму. В этот период важно ответственно относится к своим действиям и поступкам.

Наступающий период принесет много проблем тем, кто слишком занят деньгами, интригами, ложью, чужими проблемами. Интриганов могут беспокоить здоровье, проблемы с отношениями, трудности во время поездок. Будьте предельно осторожны при вождении автомобиля, выбирайте качественную пищу, избегайте алкоголя, оберегайте детей от несчастных случаев и болезней.

Постарайтесь внимательно взглянуть на свой внутренний мир, самые глубины души, не бойтесь поделиться мыслями с тем, кому вы доверяете, выкиньте страхи из головы, очистите себя духовно и мысленно отведите себя туда, где сердцу будет спокойно, уютно и тепло, где вам сочувствуют и вас любят. После этого путешествия можно мечтать о желаемых изменениях.

Пообещайте себе, что достигнете желаемых целей и убедите себя, что они сбудутся. В эти дни необходимо будет заботиться о своей финансовой безопасности, стоит очиститься от обязательств и искать способы достижения стабильности. Старайтесь не рисковать, чтобы получить быстрое вознаграждение или приобрести неясное преимущество - ошибки могут стоить вам многого, а решение проблем может занять много времени.

Овен. Представителей этого знака, особенно тех, которые родились после 15 апреля, ждут неожиданные изменения. Возможно, будут волнения и интересные сюрпризы. Весьма вероятно, что Овну внезапно понадобится свобода, как в отношениях, так и в карьере.

Телец. Не самое подходящее время для инвестиций в недвижимость и смены работы. Не рискуйте финансовым благополучием. Возможны некоторые потрясения в отношениях, но при желании, можно все исправить и даже улучшить. Не беритесь ни за что новое - период неблагоприятен для новых начинаний.

Близнецы. Для этого знака будет полезно расширять круг знакомых, организовать встречи родственников, друзей или одноклассников, даже если вы этого никогда не делали. Сосредоточьте внимание на окружающей среде, родственниках, соседях и коллегах.

Рак. Представителям этого знака будет очень полезно отправиться в путешествие. Успешное время для тех, кто придумал, как улучшить или обновить свой дом или купить недвижимость. В профессиональной деятельности потребуется больше энергии, но желательно меньше рисковать.

Лев. Вас ждут сюрпризы, поэтому меньше планируйте: неожиданное событие или встреча могут приятно изменить ваши намерения. Не тратьте впустую деньги и дорожите свой репутацией.

Дева. Неблагоприятный период для поездок и визитов. Стоит заняться домом и семьей, быть готовыми услышать то, что не совсем приятно для вас. Отнеситесь к родителям более осторожно и внимательно. Возможны поломки и ущерб от бытовой техники.

Весы. Вам стоит пересмотреть свои сбережения, найти баланс между экономией и расходами. Одним из направлений ваших инвестиций могут быть дети - будьте более щедры к ним. В общем, вы приближаетесь к хорошему периоду - будете щедры, гостеприимны и довольны всем. Вам все будут рады и везде вы будете желанны.

Скорпион. Будете одержимы желанием отстаивать свои права и бороться за правду, найдите себе партнера, если у вас его нет. Однако, если представители этого знака уже имеют вторую половинку, потребуются усилия для управления страстями, особенно за пределами семьи. Скорпионы будут очень хорошо настроены и энергичны, поэтому им удастся сделать многое.

Стрелец. Активные Стрельцы захотят много путешествовать, а интеллектуалы будут заинтересованы углубить знания. Этот период будет более тесно связан с расширением горизонтов возможностей. Пришло время искать новые перспективы, посещать различные курсы.

Козерог. Не поддавайтесь иллюзиям. Ничего хорошего вам не принесут курортные романы или отношения, завязанные во время отпуска. Вам необходимо смотреть на все серьезнее. Больше общайтесь с друзьями, организуйте встречи, праздники. Не тратьте слишком много на покупки, они не принесут удовольствия.

Водолей. Сосредоточьте все свое внимание не на себе, а на партнере. Интеллектуальному, свободолюбивому представителю этого знака придется учиться сочувствовать, проявлять внимание не только к себе, но и к другим. Ваши финансы могут привести к путанице, так что не ожидайте быстрого возврата долгов. Не удачное время и для поездок.

Рыбы. Приближается время некоторых болезненных исканий - вам нужно будет оценить свой путь. Чем старше человек, тем легче ему делать выводы. Это период психологической работы с самим собой. Не планируйте дальних поездок. Будьте внимательны к своим родителям.





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