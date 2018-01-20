Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 2 (590) 23 января 2018 года

Новости

Правительство Ирландии выделит по €600 покупателям электромобилей

Ирландское государство должно оплачивать родителям услуги нянь.

Благодаря программе Help-to-buy количество тех, кто купил свое первое жилье, увеличилось на 50%

В Ирландии было выдано 3 миллиона биометрических социальных карт

Водители-ученики, без сопровождающего могут лишиться своего авто

В Ирландии десять человек умерли от гриппа

Соотечественники

Круглый стол соотечественников

Кристина Бутусова: Бессмертный Полк Ирландии

Студия «Бенефис»

Старый Новый год в клубе «Коса»

Конкурс стенгазет «Ой, да наша Маленица!»

Афиша

Программа Фестиваля русской культуры 2018

Вечер шансона в Murrays Pub

Ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева

Консультации.

Иммиграция в Ирландию.

Елизавета Доннери. Натурализация при отсутсвии паспорта и иммиграционной карты.

Бизнес иммиграция в Ирландию. Программа виза инвестора 2018

Программа иммиграции «Технологический Start-up в Ирландии» (STEP) 2018

Гороскоп

Литературный биеннале

Сабина Салем. Кто стучится в дверь ко мне, или "религиозные" приключения в поисках абсолютной истины. Часть 6

Сабина Салем. 3 дня в Барселоне

Наш корреспондент Сабина Салем побывала в мятежной Каталонии и сформировала собственное мнение «о праве наций на самоопределение».

Алексей Иванов: Светит безымянная звезда?

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