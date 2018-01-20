Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 2 (590) 23 января 2018 года

Новости
Правительство Ирландии выделит по €600 покупателям электромобилей
Ирландское государство должно оплачивать родителям услуги нянь.
Благодаря программе Help-to-buy количество тех, кто купил свое первое жилье, увеличилось на 50%
В Ирландии было выдано 3 миллиона биометрических социальных карт
Водители-ученики, без сопровождающего могут лишиться своего авто
В Ирландии десять человек умерли от гриппа
Соотечественники
Круглый стол соотечественников
Кристина Бутусова: Бессмертный Полк Ирландии
Студия «Бенефис»
Старый Новый год в клубе «Коса»
Конкурс стенгазет «Ой, да наша Маленица!»
Афиша
Программа Фестиваля русской культуры 2018
Вечер шансона в Murrays Pub
Ретроспектива фильмов Андрея Звягинцева
Консультации.
Иммиграция в Ирландию.
Елизавета Доннери. Натурализация при отсутсвии паспорта и иммиграционной карты.
Бизнес иммиграция в Ирландию. Программа виза инвестора 2018
Программа иммиграции «Технологический Start-up в Ирландии» (STEP) 2018
Гороскоп
Литературный биеннале
Сабина Салем. Кто стучится в дверь ко мне, или "религиозные" приключения в поисках абсолютной истины. Часть 6
Сабина Салем. 3 дня в Барселоне
Наш корреспондент Сабина Салем побывала в мятежной Каталонии и сформировала собственное мнение «о праве наций на самоопределение».
Алексей Иванов: Светит безымянная звезда?
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет