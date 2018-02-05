Астрологический прогноз от Ауры на 7-21 февраля

31 января состоялось полное лунное затмение, и это не предвещает ничего хорошего. События, происходящие во время затмения Луны, связаны с прошлым, судьбой, а затмение Солнца - с событиями, которые раскрывают будущее. Все затмения имеют неизбежный воинственный поворот. Затмения на разных людей влияют по-разному, это зависит от их даты рождения, знака Зодиака и т. д.

К сожалению, затмения усиливают путаницу, умножают недоразумения, когда даже то, что раньше казалось легким и понятным, может превратиться в неразрешимую проблему. Солнечные и лунные затмения следует рассматривать так же, как и землетрясения. Только затмения энергетически влияют на знаки Зодиака. Солнечные затмения происходят, когда Луна бывает молодой, а лунные затмения во время полнолуния. Большинство людей очень чувствительно реагируют на затмения. Представители таких знаков Зодиака как Овен, Лев, Весы и Водолей подвергнуты влиянию солнечного затмения, а Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги – лунному затмению. Затмение Луны заставляет беспокоиться, нервничать, может заставить действовать необоснованно и небрежно.

В период затмения Солнца необходимо уделять повышенное внимание при работе с документами, информацией и быть более внимательными за рулем. Существует вероятность аварий и несчастных случаев. Из-за неконтролируемых эмоций, которые могут быть связаны с неудачами на работе, финансовыми проблемами и любовными отношениями, возможны всплески насилия. В этот период завистники будут особенно настойчивы и активны. Поэтому не раздражайте своих партнеров - хотя в эти дни может быть много возможностей для флирта и даже новых романтических знакомств.

Очень обманчивое время. Если все выглядит слишком хорошо, проверьте – возможно, это ловушка? Меньше полагайтесь на свои фантазии, ничего не планируйте, не говорите о своих намерениях другим. Не спешите верить тому, что вы слышите или читаете. Неудачное время для обещаний, подписания ответственных документов или новых начинаний.

Овен. Вам будет не хватать ясности и осторожности, поэтому старайтесь оценивать все сознательно, спокойно, иначе вы не избежите серьезных ошибок и конфликтов.

Телец. Это время больших ограничений. Не стоит проявлять инициативу, чего-то просить или желать, в этот период мы получаем столько, сколько заслужили. А если вы что-то потеряете или чего-то лишитесь - значит, вы заплатили за старые кармические ошибки.

Близнецы. Не стоит браться за финансовые вопросы - вряд ли вам удастся сдвинуть дела с места. Если вы хотите вернуть деньги, просто напомните должнику об этом.

Рак. Вы почувствуете себя сильнее, чем когда-либо, у вас появится больше сил и возможностей справиться с важными делами. Особенно женщинам-ракам полезно браться за важные и значимые для них дела!

Лев. Это время, совершенно невыгодное для тяжелой, важной или ответственной работы. Сейчас лучше отдохнуть и расслабиться.

Дева. Не доверяйте обещаниям друзей - позаботьтесь о себе, тогда что-то, возможно и изменится. Беритесь за важную работу - изобретательность и интеллект вам помогут. Берегите и экономьте деньги.

Весы. Текущие проблемы постепенно будут решаться, энергичные действия принесут успех и пользу. Постарайтесь сделать как можно больше. Полученные предложения заслуживают внимания.

Скорпион. Ваше поведение, как и реакции, могут быть необычными, поэтому избегайте общения с теми, кто вам не нравится и раздражает. Будьте осторожны с электроприборами, компьютерами и не рискуйте за рулем.

Стрелец. Вы будете себя хорошо чувствовать, особенно вместе с партнером. Вам будет удалятся внимание - тщательно продумайте свой имидж. Интересы семьи, любимого человека должны быть приоритетом.

Козерог. Возможно, вам придется попросить помощи у друзей или самому им помочь. Не пытайтесь самостоятельно преодолевать неожиданные препятствия или решать проблемы. Возможны споры с детьми - не придирайтесь к ним.

Водолей. Пассивное время - уделяйте больше внимания внутреннему миру, чувствам и настроению близких. Сейчас не время заниматься важными делами, особенно, деньгами и активами. Принимайте гостей, посещайте родителей.

Рыбы. Сейчас будет сложно сделать больше, чем планировали, трудно будет принимать решения. Избегайте принятия важных финансовых вопросов. Планируйте как можно меньше - вряд ли удастся все успеть.

Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт-терапия с картами ОХ для взрослых и детей.

http://psichologeaura.com Телефон 0857626922