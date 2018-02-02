Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 2 (590) 23 января 2018 года

Встреча с Масленицей стала для ирландцев традицией!

«Фестиваль русской культуры» пройдет в столице Ирландии в девятый раз 11 по 21 февраля 2018 года.

Программа семейного дня Фестиваля русской культуры 2018

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Референдум о разрешении абортов в Ирландии состоится в мае.

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