Астрологический прогноз от Aуры на 21 февраля - 7 марта 2018 года

Вас могут посетить необычные мысли и оригинальные идеи, довольно легко и без напряжения вы найдете выход из любой ситуации. Звезды помогут в новом свете увидеть решение старых проблем, появиться возможность найти новые идеи в обычной рутине. Этот период будет способствовать оптимизму, вдохновению и принятию неожиданных решений. Поэтому, сейчас вы сможете решать самые запутанные вопросы, браться за работу, требующую умения и внимания. Друзья помогут найти лучший выход из трудной ситуации и поспособствуют, чтобы вы получили то, что действительно нужно. Удачное время и для новых знакомств - вы встретитесь с людьми, которые думают как вы, поймут и оценят вас. Период благоприятен для начала новой карьеры. Удачу судят юридические дела. Наступающий период поможет раскрыть несправедливость и обман. Хорошее время для серьезных, ответственных дел. Можно смело браться за работу, которую отложили. На этот раз удастся рационально решить все отложенные или незаконченные дела, так как период благоприятен для решения сложных запутанных проблем, требующих нестандартного мышления. Благоприятное время для деловых встреч, подписания соглашений. Сейчас будет своевременно начать ремонт или сложные работы, купить рабочее оборудование или автомобиль.

Овен. Хорошее время - можно будет решать сложные вопросы или расшевелить застрявшие дела. Сейчас легко понять важные вещи, которые повлияют на профессиональное будущее. При этом, постарайтесь полагаться только на себя, тогда весь мир будет вашим.

Телец. Расслабьтесь, мечтайте и никуда не спешите. Стоит отложить дела на вторую половину периода. Сейчас более чем обычно, придется уделять время срочной работе. Хорошее время для романтических свиданий.

Близнецы. Неожиданно придут хорошие новости - это время решительных поворотов и перемен. Как можно больше общайтесь и вам откроются очень важные вещи. Отличная возможность обратиться за помощью к друзьям.

Рак. Обстоятельства сложатся очень благоприятно, произойдут хорошие изменения в вашем бизнесе. Счастливый случай поможет вам решить важный вопрос. Избегайте споров с любимым человеком. Хорошая возможность вместе с детьми сделать что-то полезное для дома.

Лев. Нелегко будет все успеть, поэтому беритесь только за самые важные дела, чтобы осталось время для семьи. Хороший период чтобы что-то восстановить или отремонтировать дома.

Дева. Удастся ускорить ход событий. Целесообразно решать неотложные вопросы, связанные с поездками или инвестициями. Избегайте ненужных споров, не провоцируйте скандалы, иначе не удастся избежать напряженности с родными и коллегами.

Весы. Период благоприятен для большой работы. Сейчас надо подписывать контракты и трудовые соглашения. Новые бизнес - предложения будут полезны - желательно принять их. Подходящее время для покупки ценных вещей и недвижимости. Хороший период для обследования своего здоровья.

Скорпион. Пора признаний и побед. Сейчас самое удачное время чтобы встретиться с боссом или высокопоставленными руководителями. В этот период все будет зависеть только от вашей воли, поэтому беритесь за те дела, которые будут определять ваше будущее.

Стрелец. Не отвлекайтесь по пустякам, потому что все вопросы и без вмешательства решаться в вашу пользу. Старайтесь ничего не планировать, теперь лучше просто плыть по течению. Прислушайтесь к своей интуиции - она вас не подведет.

Козерог. Из-за отсутствия информации вы будете склонны все преувеличивать или впустую волноваться. Будьте предельно осторожны работая с информацией и документами. Не ожидайте особых преимуществ и успеха от полученных предложений.

Водолей. Не принимайте ничего серьезного, сейчас хорошее время для решения теоретических задач, но не для практических действий. Будьте честны с вашим супругом - это не то время, чтобы выяснять отношения.

Рыбы. Время недоразумений и заблуждений. Стоит отложить ответственную или опасную работу и путешествие. Меньше нервничайте и не срывайтесь на коллег. Ваши близкие также будут склонны ошибаться. Уделите больше внимания своему здоровью.

Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт-терапия с картами ОХ для взрослых и детей. http://psichologeaura.com Телефон 0857626922









