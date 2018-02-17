Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 4 (592) 20 февраля 2018 года

Новости
В Дублине запустили самый длинный в мире трамвай.
На рынке аренды жилья хуже Дублина только Сан Пауло.
Ирландская экономика растет в три раза быстрее других европейских стран
Norwegian предлагает однодневные шоппинг-туры в Нью-Йорк
Олимпийская сборная Ирландии
Дублин для любителей Виски
Ирландский фонд привлекает российских инвесторов паспортами
Competitive Start Fund – инвестиционный фонд для иностранных стартапов
Coca-Cola и другие сладкие напитки подорожают
В Феникс парке идет отстрел оленей
В Ryanair получить места рядом без доплаты невозможно!
Соотечественники
Ирландцы сказали - «Спасибо, Сталинград!»
Мёбиус 75 лет Сталинградской битве
В Лимерике помнят о блокадном Ленинграде
Семейный день «Фестиваля Русской культуры в Дублине»
Детский конкурс стихов и песен о войне.
Литературный биеннале. Алексей Иванов. Веренея
Культура
Своя колея: В Ирландии вспомнили Владимира Высоцкого
Консультации.
Семейное законодательство. Елизавета Доннери. Cогласие отца на выезд детей.
Бизнес The Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA)
Здоровье Имплантация и протезирование зубов в Праге
Гороскоп
Афиша
Выставка концептуального художника Андрея Молодкина
Семинары Марка Лучина в Дублине. Узнать о человеке то, о чем он сам не догадывался
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Анонс: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 6 марта 2018