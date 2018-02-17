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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 4 (592) 20 февраля 2018 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 4 (592) 20 февраля 2018 года

В Дублине открылся 9й Фестиваль Русской культуры.

 

 

Новости

В Дублине запустили самый длинный в мире трамвай.

На рынке аренды жилья хуже Дублина только Сан Пауло.

Ирландская экономика растет в три раза быстрее других европейских стран

Norwegian предлагает однодневные шоппинг-туры в Нью-Йорк

Олимпийская сборная Ирландии

Дублин для любителей Виски

Ирландский фонд привлекает российских инвесторов паспортами

Competitive Start Fund – инвестиционный фонд для иностранных стартапов

Coca-Cola и другие сладкие напитки подорожают

В Феникс парке идет отстрел оленей

В Ryanair получить места рядом без доплаты невозможно!

Соотечественники

Ирландцы сказали - «Спасибо, Сталинград!»

Мёбиус 75 лет Сталинградской битве

В Лимерике помнят о блокадном Ленинграде

Семейный день «Фестиваля Русской культуры в Дублине»

Детский конкурс стихов и песен о войне.

Литературный биеннале. Алексей Иванов. Веренея

Культура

Своя колея: В Ирландии вспомнили Владимира Высоцкого

Консультации.

Семейное законодательство. Елизавета Доннери. Cогласие отца на выезд детей.

Бизнес The Back to Work Enterprise Allowance (BTWEA)

Здоровье Имплантация и протезирование зубов в Праге

Гороскоп

Афиша

Выставка концептуального художника Андрея Молодкина

Семинары Марка Лучина в Дублине. Узнать о человеке то, о чем он сам не догадывался

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Анонс: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 6 марта 2018

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Опубликовано в Анонсы газеты
Теги
"Наша газета"

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