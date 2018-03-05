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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 5 (593) 6 марта 2018 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 5 (593) 6 марта 2018 года

Фестиваль Святого Патрика 15-19 марта

Новости

Даешь каждому ирландцу по пабу!

В Дублине откроется морская купальня

Дублинское Метро будет и на юге

C 2030 года в Ирландии перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

Программа государственной ипотеки «Rebuilding Ireland Home Loan»

Теперь без Карточки государственных услуг (PSC) нельзя будет и заменить водительские права

Соотечественники

Русская пресса готовится к выборам Президента России и десанту в США

Алексей Иванов Круглый стол Диаспоры – назрела необходимость реорганизации КСОРС

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года В Ирландии Масленица в школе Масленица в школе «Гармония», Лимерик

Swords Kids Club расширил свои горизонты

Консультации.

Иммиграция Елизавета Доннери Отказ в натурализации по вине адвоката

Здоровье TraseySolicitors Запрос доступа к данным для видеонаблюдения

Интервью

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Театр у моста: «Женитьба» - великолепная потрясающая режиссерская работа!

Елена Закарите «Люблю я – шансон»

История Ирландии

Елена Аллилуева: Международный женский день в Ирландии

Гороскоп

Объявления

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 20 марта 2018

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Опубликовано в Анонсы газеты
Теги
"Наша газета"

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