Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 5 (593) 6 марта 2018 года

Новости
Даешь каждому ирландцу по пабу!
В Дублине откроется морская купальня
Дублинское Метро будет и на юге
C 2030 года в Ирландии перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили
Программа государственной ипотеки «Rebuilding Ireland Home Loan»
Теперь без Карточки государственных услуг (PSC) нельзя будет и заменить водительские права
Соотечественники
Русская пресса готовится к выборам Президента России и десанту в США
Алексей Иванов Круглый стол Диаспоры – назрела необходимость реорганизации КСОРС
Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года В Ирландии Масленица в школе Масленица в школе «Гармония», Лимерик
Swords Kids Club расширил свои горизонты
Консультации.
Иммиграция Елизавета Доннери Отказ в натурализации по вине адвоката
Здоровье TraseySolicitors Запрос доступа к данным для видеонаблюдения
Интервью
Сабина Салем. Сергей Федотов: «Мистические символы стали неотъемлемой частью театра «У Моста»
Культура
Театр у моста: «Женитьба» - великолепная потрясающая режиссерская работа!
Елена Закарите «Люблю я – шансон»
История Ирландии
Елена Аллилуева: Международный женский день в Ирландии
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 20 марта 2018