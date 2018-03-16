Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 6(594) 20 марта 2018 года

Майкл ОЛири попал в списки Forbes
Ирландцы готовы принять беженцев, но немного!
Штраф за неправильный обгон велосипедиста
Для того чтобы купить дом в Дублине нужен депозит €140000 и зарплата €70000 в год
Бездомные не имеют больше преимущества при распределении домов
«Чудище с Востока» и «Эмма» обойдутся ирландской экономике в €160 миллионов
Семь ирландцев и два литовца арестованы за грабежи магазинов во время шторма и снега.
Грабители Lidl разместившее видео в социальных сетях привлечены к ответственности
Похолодание оставило 1.2 миллиона домов в Ирландии без водоснабжения
Соотечественники
Изменения к «Положению о Координационном совете соотечественников»
Выставка «Дети рисуют мир» прошла в Ашборне
Бизнес
Перезагрузка Российско-ирландских деловых отношений
Консультации.
Елизавета Доннери. Здоровье. Компенсация ребенку за медицинскую халатность
Трудовое законодтельство. Заплатят ли мне за вынужденный выходной из-за погодных условий
Иммиграция в Ирландию. Беженцы могут работать, но не смогут получить водительские права
Литературный биеннале
Африканские банды и русские шпионы терроризируют Ирландию или… как рождается новость
Гороскоп
История Ирландии
Чудеса Святого Патрика
Афиша
Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии.
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 3 апреля 2018