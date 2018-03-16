Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 6(594) 20 марта 2018 года

Майкл ОЛири попал в списки Forbes

Ирландцы готовы принять беженцев, но немного!

Штраф за неправильный обгон велосипедиста

Для того чтобы купить дом в Дублине нужен депозит €140000 и зарплата €70000 в год

Бездомные не имеют больше преимущества при распределении домов

«Чудище с Востока» и «Эмма» обойдутся ирландской экономике в €160 миллионов

Семь ирландцев и два литовца арестованы за грабежи магазинов во время шторма и снега.

Грабители Lidl разместившее видео в социальных сетях привлечены к ответственности

Похолодание оставило 1.2 миллиона домов в Ирландии без водоснабжения

Соотечественники

Изменения к «Положению о Координационном совете соотечественников»

Выставка «Дети рисуют мир» прошла в Ашборне

Бизнес

Перезагрузка Российско-ирландских деловых отношений

Консультации.

Елизавета Доннери. Здоровье. Компенсация ребенку за медицинскую халатность

Трудовое законодтельство. Заплатят ли мне за вынужденный выходной из-за погодных условий

Иммиграция в Ирландию. Беженцы могут работать, но не смогут получить водительские права

Литературный биеннале

Африканские банды и русские шпионы терроризируют Ирландию или… как рождается новость

Гороскоп

История Ирландии

Чудеса Святого Патрика

Афиша

Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии.

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 3 апреля 2018