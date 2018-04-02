Астрологический прогноз от Ауры на 4-18 апреля 2018 года

Планета Меркурий, которая очень важна для бизнеса, общения и информации, остановилась, повернулась и ... двинулась назад по отношению к Земле.

Этот ретроградный Меркурий замедляет мышление и реакции, снижает память и ухудшает аналитические навыки. В это время сокращаются контакты, увеличивается путаница с информацией, возникают ошибки, ухудшается подсчет и работа с документами. Не спешите что-либо обещать и подписывать. В этот период чаще теряются предметы, документы, случаются автомобильные аварии. Хуже всего ретроградный Меркурий переживают работники СМИ и транспорта. Однако этот период очень подходит для работы со знакомыми данными, разрешению проблем, восстановлению отношений и повторению знаний.

Нецелесообразно браться за что-либо новое, почти все начинания не дадут хороших результатов. В эти дни не стоит совершать рискованные поездки и покупать ценные вещи. Возрастет вероятность несчастных случаев, травм, автомобильных аварий, краж, мошенничества. Чрезвычайно уязвимыми будут руки, голова, сердце, поджелудочная железа. Будьте осторожны с острыми предметами, инструментами, взрывчатыми, горючими или токсичными материалами.

Овен. Избегайте пустых разговоров и обещаний, особенно будьте осторожны, если вы водите машину. Никаких споров с супругом. Лучше погрузиться в себя и исследовать внутренний мир.

Телец. Критическое время - вы многое не можете контролировать. Не стоит стараться привести в порядок денежные и имущественные вопросы - вы можете еще больше повредить или совершить непоправимые ошибки. Кстати, будет ясно, не переоценили ли вы свои возможности, судьба может забрать то, что вам не принадлежит.

Близнецы. Вы будете полны энергии, уверенности в себе и решимости все переделать, но вы можете недооценить свой здравый смысл и наделать глупостей. Вас могут спасти помощь хороших друзей или вовремя полученная информация.

Рак. Поверьте чувствам, и все будет хорошо. Не торопите события, ретроградный Меркурий защищает вас, поэтому все может на некоторое время притормозить, но и сами не забывайте применять вашу жизненную «педаль тормоза».

Лев. Вы недовольны ситуацией? Самое подходящее время скорректировать ход событий и повернуть все к лучшему. Однако не стоит обсуждать бизнес и финансовые дела, особенно, если делать это с ненадежными людьми. Просто заботьтесь о простых вещах и не забывайте о своих близких.

Дева. Если вам в этот период будут предлагать новую должность, область деятельности или работу -не стоит соглашаться. Будет полезно обсудить прошлые идеи или проекты. Можете напомнить руководству об обещаниях, данных вам.

Весы. Хорошее время для решения проблем, связанных с налогами, долговыми обязательствами и займами. Будет легко найти партнера, расширить свой бизнес или изменить его направление. Если вы в ссоре с вашими родителями, не упустите возможность помириться - поговорите по душам и скажите то, что не осмелились сказать до сих пор, извинитесь.

Скорпион. Будьте более осторожны в отношении с партнерами - вам сейчас не стоит принимать важные решения самостоятельно. Общение с друзьями также не поможет. Не спешите, будьте осторожны с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами. Возможны травмы на работе.

Стрелец. Постарайтесь обеспечить поддержку влиятельного человека или руководителя. Неблагоприятное время для бизнеса, новых знакомств или романтических встреч. Погрузитесь в чтение хорошей книги или просто побудьте с собой наедине.

Козерог. Сам по себе может решиться важный вопрос. Будет своевременно встретиться с влиятельными людьми, обратиться с просьбой к руководству или другим должностным лицам и различным организациям. Просто не ожидайте быстрой реакции или ответа, дела могут застрять на некоторое время.

Водолей. Неожиданная проблема может быть решена также неожиданно. Интуиция не подведет, особенно в управлении денежными и имущественными делами, правда, важные решения лучше отложить на другой период. Отношения с близкими, родственниками или друзьями внесут путаницу.

Рыбы. Благоприятное время для встреч и соглашений. Это будет хороший период для ценных покупок. Постарайтесь защитить вашу собственность, бережнее отнестись к своему здоровью и отношениям с близкими. Не время выяснять отношения - вы будете склонны к ревности без причин, резким решениям и осуждению, поэтому наберитесь терпения.





