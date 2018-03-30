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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 7(595) 3 апреля 2018 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 7(595) 3 апреля 2018 года

Ирландия соболезнует трагедии в Кемерово, но высылает одного русского дипломата

 

Новости

Ryanair вдвое поднял цену на бронирование мест

Отказ Китая от переработки ирландского мусора вызывал рост цен

В Ирландии прекращена деятельность фабрики по производству контрафактных сигарет

Ryanair полетит в Турцию

Пожар в дублинской «высотке»

Синоптики предсказывают снежное лето в Ирландии

Социальное пособие повышают

К нам приедет Папа

Лидл вводит торговые часы для аутистов

Бизнес

Ирландская экономика растет быстрее чем считалось ранее

Новости Голвея

Ирландская культура живет в …. пабе!

Голвей почтил ветеранов «Жадовиля»

Соотечественники

В Ирландии на выборах Президента России победил Владимир Путин

«Тотальный диктант» – погружение в историю, культуру, новости. (5515)

Расписание Пасхальных богослужений в православных приходах Ирландии

Репортаж

День Святого Патрика в Ирландии и в Мире

Консультации.

Елизавета Доннери. Семейное законодательство. Что такое отчет по статье 32?

Трейси Солиситорс. Здоровье. Как подсчитать размер компенсаций

Гороскоп

История Ирландии

Чудеса Святого Патрика ч.2

Литературный биеннале

Унесенные ветром в Тару

Объявления

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 17 апреля 2018 года

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Опубликовано в Анонсы газеты
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"Наша газета"

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