Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 7(595) 3 апреля 2018 года

Новости
Ryanair вдвое поднял цену на бронирование мест
Отказ Китая от переработки ирландского мусора вызывал рост цен
В Ирландии прекращена деятельность фабрики по производству контрафактных сигарет
Ryanair полетит в Турцию
Пожар в дублинской «высотке»
Синоптики предсказывают снежное лето в Ирландии
Социальное пособие повышают
К нам приедет Папа
Лидл вводит торговые часы для аутистов
Бизнес
Ирландская экономика растет быстрее чем считалось ранее
Новости Голвея
Ирландская культура живет в …. пабе!
Голвей почтил ветеранов «Жадовиля»
Соотечественники
В Ирландии на выборах Президента России победил Владимир Путин
«Тотальный диктант» – погружение в историю, культуру, новости. (5515)
Расписание Пасхальных богослужений в православных приходах Ирландии
Репортаж
День Святого Патрика в Ирландии и в Мире
Консультации.
Елизавета Доннери. Семейное законодательство. Что такое отчет по статье 32?
Трейси Солиситорс. Здоровье. Как подсчитать размер компенсаций
Гороскоп
История Ирландии
Чудеса Святого Патрика ч.2
Литературный биеннале
Унесенные ветром в Тару
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 17 апреля 2018 года