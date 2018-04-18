Астрологический прогноз от Ауры на 19 апреля - 3 мая 2018 года

Не надо сожалеть, если что-то пошло не так, поскольку пути назад не будет. Чем меньше оглядываться назад, тем меньше будет проблем. Также не стоит излишне дискутировать или перетруждаться. Пришло время позаботиться о своем доме, отказаться от ненужных вещей, одежды, книг, заняться благотворительностью. Этот период подходит для примирения, дает хороший шанс исправить прошлые ошибки или поговорить о ваших проблемах с близкими друзьями или специалистами. Время подходит для построения планов на будущее, а мечты легко реализуются.

Было бы неплохо что-то изменить в вашей работе и, возможно, даже в самом себе, например, отказаться от вредных привычек или взяться за что-то новое, неожиданное. Однако наступающий период не будет очень легким, напряженность почувствуется в первые дни мая. Вы можете неожиданно выплеснуть свою обиду на близких - ребенка, супруга или неторопливого пассажира или коллегу, который не очень хорошо справляется со своей работой. При этом вы будете склонны во всех своих грехах винить других, поэтому меньше реагируйте на провокации, избегайте интриг на работе. Не очень хорошее время для встреч, решения юридических вопросов, общения с иностранцами. Но отличное время для покупок, особенно автомобиля.

Овен. Наступает очень важное и даже судьбоносное время - сделайте все возможное, что позволит занять лидирующие позиции. При этом избегайте ненужных конфликтов, не тратьте время зря, впустую доказывая свои принципы, демонстрируя отношение к шефу, родителям и родственникам. Хорошее время, чтобы пообщаться с друзьями.

Телец. Трудный, но важный период. Не бойтесь недоразумений - они даже будут полезны. Избегайте споров и не усугубляйте ситуацию при общении.

Близнецы. Наступающий период даст хороший шанс решения важных юридических вопросов. Он будет благоприятен для решения вопросов, связанных с недвижимостью и крупными сделками. Не стоит конфликтовать с соперниками и конкурентами. Хорошее время для публичных собраний и презентации.

Рак. Вероятно, что в этот период стресс будет неизбежен – возможны поломки автотранспорта и рабочих инструментов. Конфликты будут происходить из-за текущих дел, качества работы, прибыли или убытков. Не слишком переживайте, берегите свое здоровье.

Лев. Постарайтесь сделать все, что в ваших силах, никого не обвиняйте, не давите ни на кого, и не поучайте никого на работе или дома. Избегайте серьезных обязательств. Отложите важный разговор с шефом до более подходящего момента.

Дева. Вы можете получить неприятное сообщение от дальнего родственника, друга или партнера. Нецелесообразно иметь дело с иностранцами. Будьте осторожны, когда отправляетесь в путешествие. Не начинайте ничего нового и меньше обещайте.

Весы. В течение этого периода рекомендуется обрабатывать документы, встречаться с людьми, которые важны для вас. Обязательно используйте советы и предложения, которые вы получаете. Откажитесь от любых сомнений и неуверенности в себе.

Скорпион. Начните этот успешный период с той деятельности, которая важна для вас больше, чем для других. Ваша уверенность в себе принесет доход и хорошие отношения с другими. Хорошее время для того, чтобы купить автомобиль.

Стрелец. Этот период будет характеризоваться повышенной активностью в общении с влиятельными людьми или иностранцами. Удачу принесут занятия юридическими делами и презентацией новых проектов. Ожидайте скачка в карьере.

Козерог. Расслабьтесь – избыточная требовательность к себе и другим испортит ваше настроение. Будьте снисходительны с людьми старшего поколения. Тем не менее, вы поймете, что праздники нужно праздновать, и иногда стоит отдохнуть от повседневной жизни. Дела на работе будут лучше, чем в личной жизни.

Водолей. Счастливое время. Действительно, успех будет сопровождать вас, позволяя понять, насколько сильно вас любят, уважают и приветствуют везде. Однако не стоит терять чувство меры. Было бы целесообразно сосредоточиться на этом периоде и решать самые важные задачи, уделять как можно больше внимания для важных вопросов.

Рыбы. Постарайтесь больше давать и меньше брать. Позаботьтесь о тех, кто может вам помочь. Внимательно прислушайтесь к советам друзей, их мнению и желаниям – сейчас нужно наслаждаться жизнью. Проблемы могут возникнуть из-за чрезмерных амбиций и неограниченных потребностей. Проблемы также могут исходить от иностранцев.

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