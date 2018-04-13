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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 8(596) 17 апреля 2018 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 8(596) 17 апреля 2018 года

Христос воскресе, радость моя!

Новости

Референдум по абортам назначен на май

Россия высылает одного ирландца

США требует предоставить доступ к вашим профилям в соцсетях

В Ирландии объявили весенний призыв

МакГрегор хотел заступится за русского друга

Аэрофлот полетит в Дублин

Ryanair решил инвестировать в Украину

Изменения в правилах выдачи и замены водительского удостоверения

Дублинский порт принял рекордное количество туристов

Из Дублина в аэропорт за 20 минут

Родители получат дополнительный оплачиваемый отпуск

Новости Голвея

Острову Тори нужен новый паром

Фильм о Ирландско-российской династии увидел свет

Новости Дублина

Фестиваль Викингов

Соотечественники

Как найти средства для общины?

В Ирландии создан «Союз офицеров Советской Армии»

Школа в Наване на конкурсе в Санкт Петербурге

Поверь в Добро

Нашим книжкам посвящается

День Победы. Последний ветеран Ирландии

Консультации.

Елизавета Доннери. Продление разрешение на жительство по программе STEP

Яна Скачкова Хотите купить дом – сэкономьте время!

Гороскоп

История Ирландии

Чудеса Святого Патрика ч.3

Гид по Ирландии

Масонская ложа

Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 1 мая 2018 года

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Опубликовано в Анонсы газеты
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