Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 8(596) 17 апреля 2018 года

Новости
Референдум по абортам назначен на май
Россия высылает одного ирландца
США требует предоставить доступ к вашим профилям в соцсетях
В Ирландии объявили весенний призыв
МакГрегор хотел заступится за русского друга
Аэрофлот полетит в Дублин
Ryanair решил инвестировать в Украину
Изменения в правилах выдачи и замены водительского удостоверения
Дублинский порт принял рекордное количество туристов
Из Дублина в аэропорт за 20 минут
Родители получат дополнительный оплачиваемый отпуск
Новости Голвея
Острову Тори нужен новый паром
Фильм о Ирландско-российской династии увидел свет
Новости Дублина
Фестиваль Викингов
Соотечественники
Как найти средства для общины?
В Ирландии создан «Союз офицеров Советской Армии»
Школа в Наване на конкурсе в Санкт Петербурге
Поверь в Добро
Нашим книжкам посвящается
День Победы. Последний ветеран Ирландии
Консультации.
Елизавета Доннери. Продление разрешение на жительство по программе STEP
Яна Скачкова Хотите купить дом – сэкономьте время!
Гороскоп
История Ирландии
Чудеса Святого Патрика ч.3
Гид по Ирландии
Масонская ложа
Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 1 мая 2018 года