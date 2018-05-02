Астрологический прогноз от Ауры на 4-18 мая 2018 года

Планета конфликтов и внезапных изменений - Уран начала свое влияние 22 апреля, и мы будем ощущать его еще в течение длительного времени. Это время духовных поисков, восстановления ценностей, поэтому надо попытаться приспособиться к новым обстоятельствам и условиям. Непоследовательность, конфликты, рвение и халатность, а также ошибочный выводы при принятии решений могут испортить жизнь многих.

Это время дискомфорта, когда из ничего возникает протест, а из-за принципиальных разногласий может разгорается конфликт. Чтобы не терять силы выясняя отношения, стоит заняться внутренним миром и спортом, чтобы перегрузить организм. Старайтесь держаться подальше от друзей и родственников, которые, имея благие намерения, будут пытаться сообщить вам информацию о любимом человеке или супруге. К сожалению, активизируются сплетники и пострадать от оговора будет совсем не сложно.

Займитесь домом и семьей, избегайте перенапряжения. Не забывайте, что вы тоже имеете право на отдых, ограничите общение с любопытными, неинтересными людьми.

Овен. Двойственное время: инерция будет мешать, а импульсивность, как мы все знаем - опасна. Поэтому учитесь быстро ориентироваться - иначе рискуете упустить хорошую возможность. Отличное время для решения финансовых проблем. Вы можете найти ценный предмет, вернуть потерянные деньги.

Телец. Умение в нужный момент промолчать защитит от любых неприятностей. Желательно отказаться от поездок и встреч с иностранцами. Существует вероятность дорожно-транспортных происшествий и краж. Будьте осторожны с компьютерами, электроприборами. Избегайте ответственных разговоров - как деловых, так и личных, и особенно по телефону.

Близнецы. Вряд ли кому-то будут интересны ваши потребности и благородные цели. Не стоит из-за этого все менять - любое решение будет неправильным. Однако, сейчас самое время купить какую-то дорогостоящую или важную вещь.

Рак. Не беритесь ни за какие важные дела, берегите здоровье, деньги, имущество и секреты. О личных чувствах, тоже не стоит всем рассказывать. Партнёры могут неблагоприятно повлиять на финансовые дела и бизнес-планы. Неприятности и заботы преподнесут конкуренты. Обратите большее внимание на своих близких, берегите эти отношения.

Лев. Друзья помогут понять что-то важное или что-то изменить в вашей работе или личной жизни. Избегайте полемики и не рискуйте за рулем. Наступающий период может быть напряженным и опасным, возможны травмы и конфликты.

Дева. Вам придется как следует потрудиться, чтобы справиться с важными деловыми вопросами. Будьте готовы к непредвиденным препятствиям, интригам за спиной. Меньше нервничайте и не нервируйте тех, от которых зависит ваш успех. Возможно, вам придется беспокоиться о своих детях или любимом.

Весы. Если судьба к вам повернется спиной - не думайте, что это плохо, зато поможет понять важные вещи, увидеть, что скрыто. В принципе, период будет благоприятным, но вы должны избегать излишнего общения, и не высказывать свое мнение (особенно коллегам или супругу).

Скорпион. Вы должны больше думать о том, о чем говорите, если не хотите поссориться со своими близкими и нажить врагов на работе. Возможно, вам придется решать старый конфликт, искать способы погашения долгов, спешить с незавершенной работой. Крайне важно добиться взаимопонимания с партнерами, коллегами и членами семьи.

Стрелец. Сейчас как никогда, необходимо соблюдать законы, а также деловые и личные соглашения, выполнять обещания. Не время жаловаться, просить о помощи или о повышении в должности. Не целесообразно тратить деньги или инвестировать.

Козерог. Хорошее время - можете смело решать даже самые сложные проблемы в вашей деятельности и в личной жизни. Возможно, судьба вознаградит вас деньгами и богатством.

Водолей. Необходимо успокоиться и научиться благодарно воспринимать жизнь такой, какой она есть. Стоит сделать тяжелую, неприятную, но обязательную работу по дому. Будет своевременно привести в порядок дела, связанные с наследством. Хорошее время для покупки бытовой техники.

Рыбы. Удачный период для случайных сюрпризов, поэтому не упускайте никакую информацию, даже если она не связана с вами. Благоприятно будут решаться неотложные вопросы, удачным будет общение с важными людьми. Позвольте себе приятные сюрпризы.







