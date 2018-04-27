Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 9(597) 1 мая 2018 года

Новости
Ирландский производитель алюминия попал под санкции США
Коньячная струя ирландского виски
Банк AIB предупреждает о мошенничестве
80% ирландцев считают, что иммигранты успешно интегрированы
В Дублине прошла церемония вручения государственных наград героям Жадовиля
Соотечественники
Клуб «Коса»запустил проект по поиску пропавших без вести
«Тотальный Диктант 2018» написали в Ирландии (3500)
Наши команды на «Флюгтаг» в Дан Лири
Празднование Дня Победы в Ирландском военном музее
Шествие «Бессмертный полк/ Immortal Regiment» в Дублине
Школа Радуга устроила «Путешествие в космос»
Как найти средства для общины в России?
Консультации.
Семейное законодательство
Елизавета Доннери. Согласие супруга для получения паспорта ребенка
Здоровье
Трейси Солиситорс. Несчастный случай в общественном месте
Владимир Сириус. Позвоночник-ключ к здоровью!
Общество
Референдум об абортах
Гороскоп
История Ирландии
Бессмертный полк
Джон Стаут не считал себя героем
Ян Каминский пережил Хлокост и живет в Дублине.
Гид по Ирландии
Десять лучших пляжей Ирландии
Культура
Спектакль «Белый Медведь – Суперзвезда» в Ирландии
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 15 мая 2018 года