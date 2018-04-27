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Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 9(597) 1 мая 2018 года

Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 9(597) 1 мая 2018 года

День Победы. Бессмертный Полк Ирландии.

Новости

Ирландский производитель алюминия попал под санкции США

Коньячная струя ирландского виски

Банк AIB предупреждает о мошенничестве

80% ирландцев считают, что иммигранты успешно интегрированы

В Дублине прошла церемония вручения государственных наград героям Жадовиля

Соотечественники

Клуб «Коса»запустил проект по поиску пропавших без вести

«Тотальный Диктант 2018» написали в Ирландии (3500)

Наши команды на «Флюгтаг» в Дан Лири

Празднование Дня Победы в Ирландском военном музее

Шествие «Бессмертный полк/ Immortal Regiment» в Дублине

Школа Радуга устроила «Путешествие в космос»

Как найти средства для общины в России?

Консультации.

Семейное законодательство

Елизавета Доннери. Согласие супруга для получения паспорта ребенка

Здоровье

Трейси Солиситорс. Несчастный случай в общественном месте

Владимир Сириус. Позвоночник-ключ к здоровью!

Общество

Референдум об абортах

Гороскоп

История Ирландии

Бессмертный полк

Джон Стаут не считал себя героем

Ян Каминский пережил Хлокост и живет в Дублине.

Гид по Ирландии

Десять лучших пляжей Ирландии

Культура

Спектакль «Белый Медведь – Суперзвезда» в Ирландии

Объявления

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 15 мая 2018 года

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Опубликовано в Анонсы газеты
Теги
"Наша газета"

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