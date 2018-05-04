Rathmines college предлагает учебные программы для иностранцев

В Ирландии существует много способов получить профессиональное образование. Каждый год тысячи студентов выбирают высшие учебные заведения страны. И все чаще даже те, кто уже имеет высшее образование, поступают на специализированные курсы, чтобы получить новые навыки, обеспечить карьерный рост или повысить квалификацию. Ежегодно в образовательных программах, предлагаемым колледжем Ратмайнса, участвует большое количество взрослых людей.

Наша система образования и подготовки кадров очень разнообразна. Курсы охватывают широкий спектр областей и включают дополнительные часы английского языка разных уровней, а также бухгалтерию, бизнес, программирование, журналистику и многое другое. Многие курсы могут позволить учащимся найти высокооплачиваемую работу или получить доступ к высшему образованию.

Курсы английского языка предлагаются для тех, у кого английский не является первым языком. Подать заявку онлайн и пройти собеседование в нашем колледже, чтобы поговорить о курсе обучения и оценить свой английский, можно совершенно бесплатно.



В колледже:

• Компетентные, опытные и квалифицированные преподаватели

• Низкая стоимость или бесплатное обучение в зависимости от вашего статуса

• Подготовка к Кембриджскому экзамену PET / FCE / CAE и IELTS

• Уютная и заботливая атмосфера

• Культурное разнообразие

• Возможность участия в спортивных и культурных мероприятиях

• Возможность получить опыт работы в Ирландии или другой европейской стране (Erasmus)

• Доступ к дальнейшему образованию или подходящим вариантам карьеры



Наш колледж находится в Дублин 14 в непосредственной близости от остановок общественного транспорта: «Зеленой линии» городского трамвая Luas и автобусных маршрутов 14, 15, 18, 65, 83 и 142.



Свяжитесь с колледжем по телефону 4975334 или www.rathminescollege.ie, чтобы подать заявку онлайн.