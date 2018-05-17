Астрологический прогноз от Ауры на 18-31 мая

Предстоящий период будет успешным, поможет успокоиться, укрепить уверенность в будущем, усилит желание жить со всеми в мире.

Хорошее время для решения сложных и важных вопросов, правовых проблем, а также для встреч с влиятельными людьми и празднования семейных торжеств. Хорошее время для поездок и путешествий. Однако, как никогда будет важно не потерять достоинство, поскольку неизбежны столкновения с людьми, которые пренебрегают вашим вниманием, авторитетом, убеждениями и справедливостью. Возможно, придется одному бороться против всех, чтобы отстоять свою правоту. Вы вряд ли дождетесь поддержки и понимания со стороны окружающих. Учитесь спокойнее реагировать на провокации, не будьте категоричными, когда вы говорите о чем-либо или когда не соглашаетесь с взглядами и убеждениями других. Неспособность промолчать в нужный момент, неумение слушать и отсутствие желания понять, могут привести к конфликтам с любимым человеком. На самом деле, существует много общих точек соприкосновения, чем вы думаете. Очень хорошее время для покупок дорогостоящего оборудования, недвижимости или драгоценностей.

Овен. Не старайтесь любой ценой вырваться вперёд. Почувствуйте, что вам подсказывает сама жизнь, прислушайтесь к советам других и к самому себе. Вы все успеете, даже если ничего и не сделаете. Со временем все решится в вашу пользу. Позвольте судьбе самой решать дальнейшие события.

Телец. Возможен неожиданный успех или удача. Кстати, вы узнаете или поймете что-то важное, только постарайтесь как можно больше общаться, прислушайтесь к мнению и советам друзей. Хорошее время для поиска инвесторов, спонсоров.

Близнецы. Время побед, и этим нужно воспользоваться. Обсудите с боссом перспективы вашего будущего. Хорошее время для встреч с новым работодателем. Уделите больше внимания родителям - уважайте их желания.

Рак. Не очень благоприятный период - не планируйте ничего конкретного. Существует вероятность конфликтов, неожиданных расходов, травм, несчастных случаев. Делайте все не торопясь и аккуратно, избегайте проблем.

Лев. Внезапные сюрпризы могут вывести вас из себя и грозят выбыть почву из-под ног. Старайтесь избегать споров, будьте уступчивыми и учитесь приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Это особенно важно при общении с вашим супругом.

Дева. Время глупых ошибок, когда из-за спешки или самоуверенности можно попасть в беду. Большая вероятность конфликтов, травм, на работе и на дороге.

Весы. Вы неожиданно найдете способ избежать ненужных забот, только нужно больше времени и внимания уделить своим близким, особенно детям, не избегайте поездок. Правда, не подходящее время для новых знакомств. Смело можете покупать дорогие вещи.

Скорпион. Будьте более избирательными в общении - избегайте людей, которые не могут или не хотят вас понять, оценить и не желают разделить ваши заботы и проблемы. Избегайте ненужных поездок и работы, которая не приносит удовлетворения.

Стрелец. Возможно, вам придется вернуться к незавершенной работе, выполнить обещания, данные вашей семье, любимому человеку. Постарайтесь смириться с этим, не думайте, что это кризис - все исправимо.

Козерог. От ваших усилий мало что будет зависеть. Пассивно наблюдайте, что происходит, и старайтесь избегать конфликтов. В настоящее время вы не очень сильны, и вам следует избегать открытой конфронтации. Никуда не спешите и больше доверяйте интуиции.

Водолей. Сейчас вы можете что-то изменить в свою пользу. Не теряйте время, старайтесь понять текущую ситуацию, ищите тех, кто может вам помочь. Старайтесь не откладывать ничего на завтра. Вы можете рассчитывать на помочь друзей при решении финансовых вопросов. Это непростое время для деловых и партнерских соглашений и сотрудничества.

Рыбы. Беритесь только за самые важные дела, иначе вам придется разорваться пополам. Пришло время быть более решительным - вы слишком подвержены чужим влияниям. Обещания своего босса оценивайте с осторожностью. И не будьте слишком требовательны и строги - лучше проявите солидарность и меньше показывайте свою силу и влияние на других людей.