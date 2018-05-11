Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 10 (598) 15 мая 2018 года

Новости
Ирландцы – самые счастливые люди Европы
В Ирландии готовится революционная налоговая реформа
Ирландский паспорт в десятке лучших
Ирландцы пока не готовы к машинам с автопилотом
17 женщин стали жертвами бесплатного обследования в Ирландии
За что будут голосовать на референдуме об абортах?
Соотечественники
День Победы в Ирландии
Школа Радуга Сказка - ложь, да в ней намек…
Детский конкурс стихов и песен о войне
Как найти средства для организации соотечественников из Евросоюза?
Фестиваль «Дружная Планета 2018» пройдет в Дублине
Балтийский фестиваль
Консультации.
Семейное законодательство. Елизавета Доннери. Я хочу переписать имущество на нового партнера.
Налоги. Подоходный налог в Ирландии будут начислять в реальном времени
Образование Rathmines college предлагает учебные программы для иностранцев
Доступное жилье. Яна Скачкова Как узнать смогу ли я получить кредит на покупку жилья?
Интервью
Елена Закарите Двадцать лет доброты Дебби Дииган
Гороскоп
История Ирландии
Бессмертный полк Ирландии Томи Райхенталь - мальчик из лагеря смерти Берген-Бельзен.
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 29 мая 2018 года