Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 10 (598) 15 мая 2018 года

Новости

Ирландцы – самые счастливые люди Европы

В Ирландии готовится революционная налоговая реформа

Ирландский паспорт в десятке лучших

Ирландцы пока не готовы к машинам с автопилотом

17 женщин стали жертвами бесплатного обследования в Ирландии

За что будут голосовать на референдуме об абортах?

Соотечественники

День Победы в Ирландии

Школа Радуга Сказка - ложь, да в ней намек…

Детский конкурс стихов и песен о войне

Как найти средства для организации соотечественников из Евросоюза?

Фестиваль «Дружная Планета 2018» пройдет в Дублине

Балтийский фестиваль

Консультации.

Семейное законодательство. Елизавета Доннери. Я хочу переписать имущество на нового партнера.

Налоги. Подоходный налог в Ирландии будут начислять в реальном времени

Образование Rathmines college предлагает учебные программы для иностранцев

Доступное жилье. Яна Скачкова Как узнать смогу ли я получить кредит на покупку жилья?

Интервью

Елена Закарите Двадцать лет доброты Дебби Дииган

Гороскоп

История Ирландии

Бессмертный полк Ирландии Томи Райхенталь - мальчик из лагеря смерти Берген-Бельзен.

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 29 мая 2018 года