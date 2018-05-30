Астрологический прогноз Ауры на 1-14 июня

Он будет особенным тем, что связан с кардинальными изменениями и определит события на длительное время. Это один из решающих периодов в этом году, когда все меняется, переворачивается с ног на голову, и происходят события, которых не должно было быть. Напряженность, повороты судьбы будут ощущаться везде - в политике, отношениях, экономике, обществе и настроении. Это время, когда вы внезапно можете разойтись, предать, отбросить прежние убеждения и намерения.

События могут стать непредсказуемыми - доминировать будут беспорядок, напряжение и нервозность. Однако нужно стараться ничего не предпринимать сгоряча. Из-за спешки, невнимательности возрастет вероятность травм, конфликтов, несчастных случаев, аварий, взрывов и пожаров. Неблагоприятное время для путешествий, а также для развлечений, праздников, романтических встреч и знакомств. Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям, деньгам и имуществу.

Овен. Критическое время. Старайтесь избегать категорических решений и любой конфронтации. К сожалению, настало время, когда вы будете склонны решать свои проблемы, держа меч в руке.

Телец. Настало время обретения силы и доверия, это восстановит равновесие. Хорошее время для того, чтобы покупать ценные вещи для дома, дарить подарки родственникам и самому себе. Проводите больше времени дома и приведите в порядок семейные дела.

Близнецы. Этот период будет благоприятным для общения - он вам принесет настоящее удовольствие или даст возможность открыть интригующие знания. Возможно, вы встретите настоящего друга. Посещайте друзей и родственников, встречайтесь в неформальной обстановке с деловыми партнерами и влиятельными людьми.

Рак. Прекрасное время. Если вам раньше не хватало воли и решимости, то теперь их будет предостаточно. Энтузиазм позволит вам игнорировать предыдущие неудачи и максимально использовать имеющиеся возможности. Стоит бороться за свои интересы и личную свободу.

Лев. Не стоит афишировать: чем меньше вы заметны, тем меньше проблем вы наживете. К сожалению, сейчас не самое подходящее время для активной и решительной деятельности. Правда, прямо сейчас вы сможете случайно узнать то, что вы когда-то упустили из виду.

Дева. Вы можете рассчитывать на получение не только моральной, но и финансовой помощи. Ваша уверенность в себе поможет близким успокоиться и поверить в вас. Не очень хорошее время для деловых поездок. Если вам хочется что-то изменить, делайте это немедленно.

Весы. Не спешите верить во все, что видите и слышите, меньше обращайте внимания на реакцию окружающих. Помните, что цель не может оправдывать средства. Не вступайте в интригу на работе и, тем более, никого не шантажируйте. Сейчас стоит вспомнить предыдущие жизненные уроки и не доверять тем, кто уже однажды предал.

Скорпион. Ситуация непростая - будет сложно выбрать одно из двух зол. Чтобы вообще этого не делать, отложите решения проблем на некоторое время. Теперь было бы полезно расслабиться - это поможет оценить ситуацию по-новому. Будьте более осторожны на работе, за рулем и в спорте - существует вероятность травм.

Стрелец. Окружающие не будут откровенны с вами - они будут стараться что-то скрыть, недоговорить, возможно, даже обмануть. Не полагайтесь на посредников (особенно в отношении денег, имущественных вопросах), не доверяйте никому своей работы.

Козерог. Это довольно опасное время, особенно для тех, кто родился в последние дни знака. Необходимо соблюдать чувство меры во всем и везде. К сожалению, вы будете выдвигать к себе слишком высокие требования (быстрее, дальше, сильнее), и этим можете сильно навредить себе.

Водолей. Хорошее время для официальных встреч, деятельности и творчества и участия в важных и ответственных событиях - ваш профессионализм и творчество не останутся незамеченными. Полученные бизнес-предложения будут полезными.

Рыбы. Хороший период. Приглашайте важных людей, посещайте друзей и родственников, которых давно не видели. Не пропустите предложения о совместной деятельности и развития бизнеса - это хорошая возможность улучшить свой доход. Правда, не берите слишком много на себя, есть возможность не рассчитать своих сил.

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