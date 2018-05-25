Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N 11 (599) 29 мая 2018 года

119000 новых ирландцев

Новости

226 миллионов ирландских Пунтов до сих пор гуляют по миру

Ryanair опять навязывает платную услугу

В аэропорту Дублина построят новый отель

Ирландская полиция приглашает на службу

В Ирландии погибла девочка из России

Бизнесмен из Индии и его латышская супруга арестованы за фиктивный брак

Соотечественники

«Бессмертный Полк» в центре Дублина и празднование Дня Победы в Военном музее

Клуб «Коса» открыл палаточный сезон

Выставки ко Дню Победы в мультикультурном центре ALL TOGETHER

«Флюгтаг» в Дублине – дальше, креативнее, талантливей

Семейный день «Kangoo Jumps» в зоопарке Корка

500 номер литовской газеты “Lietuvis

Бизнес

Благотворительный бал «К детям с любовью»

На Кипре собрались эксперты в области инвестиций

Консультации.

Елизавета Доннери. Семейное законодательство. Как получить алименты если развод состоялся в другой стране?

Tracey Solicitors Здоровье Медицинская халатность

Здоровье Елена Бранте Что такое психология? Зачем она?

Гороскоп

История Ирландии

Брегонское право в древней Ирландии

Гид по Ирландии

Мюралс – история борьбы за ирландскую независимость

Объявления

Реклама

Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 12 июня 2018 года