500 номер литовской газеты «Lietuvis»

В сентябре 2004 года вышел в свет первый номер единственного на тот момент издания на литовском языке за пределами Литвы в Евросоюзе.

Мы решили запустить газету для мигрантов из Литвы, которые тогда впервые получили право приезжать и устраиваться на работу в Ирландии для того чтобы помочь им адаптироваться на новом месте, понять законы страны, познать ирландский быт.

К 2004 году уже 3 года как выходила «Наша газета» на русском языке и многие приезжие пользовались ей как гидом для новой жизни. У нас многонациональная редакция, люди приехали из России, Латвии, Эстонии, Польши и Литвы.

Видя сколько молодежи приезжает из бывших Советских Республик, мы посчитали, что необходимо наладить выпуск газет на их родных языках и считая литовскую диаспору самой многочисленной остановились на литовском издании.

Название было выбрано всем коллективом – Lietuvis точно означает национальную принадлежность и понятен для ирландцев.

Логотип с вензелями для будущего издания нарисовал известный литовский художник Андрюс Ковелинас, он тогда работал графическим дизайнером в «Нашей газете». А материалы подбирала Анастасия Макарова из Висагинаса, которая работала редактором русскоязычного издания.

За 14 лет «Lietuvis» получил известность среди иммигрантов из Литвы в Ирландии и за ее пределами. С 2006 по 2013 год «Lietuvis» так же печатался и распространялся на территории Великобритании.

Смело можно сказать, что практически не одно культурное мероприятие в литовской общине Ирландии проходит без участия нашего издания на литовском языке.

Сейчас «Lietuvis» активно сотрудничает с посольством Литвы в Ирландии и ассоциациями литовских иммигрантов на «Изумрудном острове».

Теперь статьи на литовском можно найти не только в Восточноевропейских магазинах Ирландии, но и в сети интернет и на страничках социальных сетей.

В конце мая заработает новый интернет сайт газеты www.lietuvis.ie где можно будет не только почитать новости и авторские статьи, но и разместить объявления найти последнюю информацию о предстоящих культурных событиях.

Создание сайта частично профинансировано из средств Enterprise Board.

Более 6500 пользователей отметили страничку издания www.facebook.com/lietuvis.laikrastis/ как понравившеюся и следят за новостями, которые публикует неутомимый редактор Евгения Виткене.

А еще кроме возможности дать знать о себе наши рекламодатели в летний период и в связи с выпуском 500 номера могут сэкономить и получить 25% скидку на размещение рекламы в период с 1 июня по 31 июля 2018 года при заказе публикации в литовской и русской газетах.

Редакция «Нашей газеты»