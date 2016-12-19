2017 - год Огненного Петуха-энтузиаста!

В восточных странах петух связан с солнечным светом и теплом. В Индии его считают воплощением солнечной энергии, в Японии петух - первичный свет, в Китае петух - воплощение пяти добродетелей: мужества, доброты, верности, достоинства и доброжелательности.

Петух отличается острым голосом, яркими перьями, грациозностью и желанием быть в центре внимания, предпочитает всеми руководить, но ему характерна и такая черта, как ответственность. Он награжден идеалистическими чертами, ему не чужда похвала и восхищение. Люди, рожденные в год Петуха, легко общаются, но они в тоже время ответственны. Петух говорит то, что думает, и это может послужить основой для конфликтов и желания доказать свою правду. Петух - прирожденный карьерист. Доминирование огненной стихией в 2017 году обеспечит ему еще и лидерские качества. Год поднимет на вершину руководителей и лидеров, общественных деятелей. Так как год наполнен огненной энергией, будут цениться такие черты как настойчивость, желание добиться чего-то нового, страсть и скорость, способность действовать быстро и сосредоточенно. Если предпочитаете красный и оранжевый цвета, вас ждет больший успех в наступающем году.

Любовь

Год благоприятен для любви и создания семьи. Для тех, у которых не очень хорошо складывались отношения, год обещает яркие изменения и новые возможности. В 2017 м году многие попрощаются с одиночеством. Будьте готовы открыть свои сердца новым ветрам и чувствам.

Работа

Будущий год будет благоприятным для энергичных и активных. Символ года поддержит тех, кто демонстрирует активность, не боится рисковать и действовать решительно. 2017й будет исключительно благоприятным для творческих людей, художников, писателей, инженеров, представителей средств массовой информации и юристов.

Финансы

Год будет успешным для тех, кто смело ищет новые решения и не боится рисковать. Однако, всегда стоит контролировать расходы. Петух чрезвычайно эмоциональное животное, поэтому склонен к импульсивным действиям, поэтому, не поддавайтесь первоначальному импульсу - сначала нужно подумать и только потом действовать.

Как встретить 2017 год?

Чтобы заслужить внимание хозяина, Петуха, нужно должным образом подготовиться. Новый год встречайте в нарядах, схожими с цветами Земли, то же можно сказать и об украшениях. Хорошо если нарядитесь в одежду красного, фиолетового или бордового цвета. Встречая 2017 год, не надевайте дорогие украшения, если вы выберете цветные, глянцевые ювелирные изделия, вы можете заработать симпатию Огненного Петуха. Одежда должна быть из естественных тканей – это не только удобно, но может гарантировать успех.

Праздничный стол

Щедрость завораживает Петуха, поэтому накройте богатый стол. Угощения должны быть красочными, как его перья и вы заслужите благосклонность, можете рассчитывать на богатый и плодородный год. Идя в гости, не забудьте взять угощения, очень подойдут оранжевые или красные блюда или украшения, мандарины, апельсины, яблоки. На столе должно быть достаточно хлеба, несколько зерновых блюд, а также ягоды. Не злоупотребляйте алкоголем. И, конечно же, не надо ставить блюда из курицы и индюка, лучшие приготовьте что-нибудь из рыбы или мяса.

Овен

Наступающий год принесет много изменений в жизнь Овна, и это связанно с мощной огненной энергией. Год будет успешным, если вы сохраните настойчивость, но нужно будет адаптироваться к обстановке, прислушиваться к мнению и потребностям других. В целом год обещает много новых возможностей. Большие изменения произойдут с вами как с личностью, а это коренным образом изменит ситуацию во многих сферах. Если вы примете эти условия, то необходимость поменяться самому будет очень справедлива и будет иметь хорошие перспективы. Окружающая среда будет особенно сильное влиять на вас, так что стоит познакомиться с бОльшим количеством людей. Существующие отношения удастся сохранить, если на них обратить большее внимания. Самое благоприятное время для Овнов будет до конца сентября 2017 года.

Телец

Год Петуха для этого знака, обещает много сюрпризов. Будет много знакомств, поездок в дальние страны, довольно много работы, ярких изменений в карьере. Вы один из самых стабильных и трудолюбивых знаков зодиака, поэтому достигнете позитивных изменений. Важно будет сохранить мотивацию, терпение и не сдаваться, столкнувшись с трудностями. Год может быть достаточно сложным с эмоциональной стороны - будут трудные ситуации, которые сломают ваше терпение. В год Петуха особенно важно заботиться о своём здоровье. До осени не стоит соблюдать никакие диеты. Не поддавайтесь апатии и печальному настроению.

Близнецы

Представителям этого знака некогда будет скучать. Год Огненного Петуха принесет массу положительных эмоций и удач, которых так не хватало в прошлом году. Хотя небольшие неприятности и неизбежны - вам действительно будет везти не только в карьере, но и в личной жизни. Будьте храбрыми, не бойтесь экспериментировать и смело двигаться вперед. Некоторые Близнецы будут радоваться пополнению семьи - рождению ребенка, внука или просто приобретению домашнего питомца.

В феврале вы ощутите наплыв энергии. Будете радоваться жизни, почувствуете себя более уверенными, и это принесёт моральное удовлетворение. Возможно, круг ваших друзей значительно расширится. Вам будет казаться, что успех идет рука об руку, принимая важные решения, не полагайтесь только на интуицию - лучше все взвесьте и проанализируйте, не жалейте для этого ни времени, и ни усилий.

Рак

Хотя год для представителей этого знака будет довольно спокойным, но все же изменений будет предостаточно. Никаких серьезных возникнуть проблем не должно. Финансовое положение будет стабильным, а возможно оно даже улучшится. Вам не составит труда завоевать доверие окружающих людей. Немного труднее будут идти дела в личной жизни. Властелин года защитит вас от неадекватных действий и неправильных решений. Интуиция будет сильнее, чем когда-либо, но вы должны быть терпеливы и не потакайте своим слабостям. В бизнесе могут помешать ваша чувствительность и излишняя нервозность. В начале года будет меняться ваше отношение к жизни, появятся новые ценности. То, что когда-то было очень важно, отойдёт на второй план. В этот период вы будете активны во многих вопросах, возьмёте инициативу в свои руки и это поможет в достижении намеченных целей.

Лев

Компромисс будет полезнее, чем безусловная победа. Просто покажите, что вы сильны, и у вас есть свое собственное мнение. Лев находится в стихии огня, и им управляет планета Солнце - это сильный, вечно молодой и доминирующий знак, для которого самый лучший день недели - воскресенье. В наступающем году Лев часто будет пробовать свои силы в спорте, в любви и различных играх. Ему будет не хватать ответственности, но предостаточно будет самоуважения и гордости. Кроме того, большинство Львов чрезмерно будут ухаживать за собой, им будет важно, как они будут выглядеть в глазах окружающих. Не рекомендуется делать косметологические процедуры или пластические операции, особенно в весенний период - это может печально закончиться.

Оптимизм, целеустремленность, настойчивость - основные черты Льва, в то же время высокая самооценка и самовлюблённость, иногда поверхностность будут стоить им очень многого. Ежедневная работа и рутина как обычно канут в забытьё, потому что Лев будет считать, что он должен сделать нечто большее, более важное, что предначертано только ему. Лев будет ощущать неутолимую потребность быть среди людей. В коллективе будет чувствовать себя более важным и значимым. Ему будет приятно работать в команде и постоянно чувствовать плечо друга.

Дева

Для представителей этого знака год принесет большое разнообразие и много сюрпризов. Учитывая тот факт, что это знак Земли, и им управляет планета Меркурий, Дева любит бережливость, самостоятельность, ее взор, в первую очередь, направлен на повседневные дела, поэтому она в состоянии приобрести недвижимость или что-то очень ценное, то, что было давно запланировано.

У представителей знака Девы, которые твердо убеждены в своей правоте, появится возможность реализовать свои мечты в личной жизни, выйти замуж или расширить свои горизонты, путешествуя. Кроме того, их ответственность, заставляющая брать на себя слишком много за других, может нарушитьздоровье. Поэтому больше внимания уделяйте самому себе, особенно весной и осенью.

Тем не менее, интеллигентность, логическое мышление, аналитический склад ума и стремление к совершенству, трудолюбие и порядочность очень пригодятся для карьерного роста и развития бизнеса сразу же после празднования Нового года. Тем не менее, педантизм и частая нервозность может подставить ногу и навредить хорошим, теплым и близким отношениям с близкими и родственниками.

Весы

Ваше желание убежать от повседневной рутины никогда не было настолько сильным. Стихия Огненного Петуха придёт вам на помощь. Но необходимо выбрать правильное направление и подходящего спутника для достижения этой цели. Весы, управляемые стихией Воздуха и планетой Венера, являются знаком осени. Они восхищаются красотой осени, выбирают подходящего партнера, не слишком активно ищут развлечений и удовольствий, а более стремятся достичь гармонии в жизни.

В этом году Весы не будут слишком склонны чем-либо жертвовать во благо других, они в большей степени предпочтут поддержать равновесие между вниманием других и выгоды для себя. В результате - будет казаться, что представители этого знака пытаются усидеть на двух стульях, не решаясь принять решения или пытаясь уйти от ответственности. Но такие особенности Весов как коммуникабельность и умение находить компромисс помогут достичь больших успехов в карьере. Люди, рожденные под этим знаком, очень настойчивы, и это поможет им достичь своих целей, а при отсутствии мотивации они найдут способы её вернуть. Но достичь намеченной цели им может помешать поверхностное отношение, которое является одной из характеристик знака.

Скорпион

Предстоящий год будет иметь важное значение для решения семейных проблем. Подумайте о том, действительно ли вы хотите ссориться с любимым человеком и его потерять? Если нет, то вы не должны быть столь категоричным. Прислушайтесь к мудрым советам со стороны и не ищите какого-то особенного решения, так как оно будет неправильным. Скорпион так же является знаком осени, когда все стихает не только в природе, но и внутри представителей этого знака. Скорпиону в этом году стоило бы показать себя, но он не осмеливается это сделать, как правило, он скрывает свои чувства и настроение. Внешне Скорпионы будут выглядеть спокойными, но лучше не дразнить их. Скорпионы, как правило, склонны к крайностям, смогут легко разжечь конфликт даже в обычных ситуациях, и это приведет к серьезным проблемам как на работе, так и в семье. Но настоящему Скорпиону поможет интуиция и понимание того, что все препятствия можно преодолеть. В эмоциональном плане в этом году вас ожидает много страстных ситуаций, но в то же время и ответственных, помогающих делать ценные и прибыльные подвиги.

Стрелец

Грядущий год для представителей этого знака обещает быть щедрым и позитивным. Много перспективных инноваций и возможностей ждут вас на работе и карьере. Все планы и мечты будут реализованы без особых усилий. Вы ощутите значительные изменения в вашей жизни, легко преодолеете все проблемы и трудности.

Правда, покровитель года вам будет благосклонен только в том случае, если вы все будете тщательно и последовательно планировать. Лучше сразу откажитесь от небрежного отношения к своей работе, даже если ваше мнение о себе очень высокое. Только ответственные Стрельцы будут награждены счастливыми моментами.

Козерог

2017 год обещает много оптимизма и уверенности. Но, к сожалению, никуда не приведет. Это просто ваши нереальные планы и иллюзии, которые проявляются тем, что вы просто не можете получить того, чего хотели и сколько ожидали. Но одно радует, вы, скорее всего, не потеряете то, что у вас уже есть. Год Петуха будет успешным для поездок и зарубежных контактов. Также для тех, кто учится, занимается научной работой и для юристов.

Ваши сотрудники в этом году могут прибывать в восторженном состоянии и будут слишком отвлечены от дел, поэтому используйте эту возможность, чтобы противостоять им. Так что доверяйте только своим собственным силам. Если вам необходимо будет подписать любой документ, тщательно проверяйте информацию, чтобы убедиться, что все факты, изложенные в документе, являются правильными.

Водолей

Постоянно движущийся Водолей является знаком Воздуха, который, как и воздух находится в постоянном движении, его постоянно несёт вперёд, в следующем году он тоже не усидит на месте. Его ожидает множество интересных поездок, связанных с бизнесом или развлечениями, в основном это будут путешествия в дальние страны. Водолеями будут управлять интуиция и чутьё.

Многие Водолеи будут желать остаться независимыми - чувство свободы будет очень важно для них, как же, как и чувство равенства, поэтому некоторые пары, которые не достигнут согласия, могут расторгнуть отношения. Их мышление и интеллект будут привлекать собеседников, с ними будет интересно общаться, поэтому они буду гореть желанием общаться и делиться всем: информацией, знаниями, предметами, финансами, эмоциями и, очень вероятно, что это не понравится их близким, кстати, такой прорыв может подтолкнуть Водолеев основать какую-либо благотворительную организацию или неожиданно стать волонтёром.

Стихия Огненного Петуха будет помогать Водолею выделиться из толпы и попробовать совершенно необычные вещи, такие как служение в церкви или занятие политикой.

Рыбы

Год будет благоприятен для Рыб. То, чего не удалось достичь в прошедшем году, будет нетрудно реализовать в этом. Вы будете чувствовать себя так, как будто перед вами распахнулись все двери. Огненному Петуху очень приходится по нраву ваша толерантность, мягкость, доброта и терпимость к другим.

Именно эти качества позволят Рыбам создать гармоничные отношения с другими людьми, и от этого будет завесить успех. Для того, чтобы 2017 год был бы очень хорошим, вы должны не забывать и о себе. Уделяйте больше времени на отдых, приятные процедуры, позаботьтесь о своем здоровье.

Стихия огня будет стимулировать большую склонность к работе и в то же время даст хорошую возможность компенсировать прошедшие дни, которые вы провели в полном бездействии. Воспользуйтесь этой возможностью и действуйте более активно. Не уклоняйтесь от новых и оригинальных методов для достижения ваших целей. Ваш девиз в этом году будет - не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Поздравляю всех читателей с наступающим 2017 годом и желаю вам красивых отношений и личного счастья!