Читайте в следующем номере «Нашей газеты» No 24 (564) 13 декабря 2016 года

Наша афиша 2017.

Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии

Бизнес

Ирландские предприниматели приняли участие в «Российско-Британском бизнес форуме 2016»

Соотечественники

Клуб коса провел соревнования на кубок "Косы 2016"

Интервью

Маруани vs Киркоров – подробности

О деталях дела и дальнейших шагах французской стороны « Нашей газете» рассказывает парижский адвокат Маруани, Андрей Гульцев.

Знакомый и незнакомый Ноюс. Как рождается песня.

Фестиваль Subtitles в Килкени. Александр Котт: «Хочу пожелать мира, спокойствия и чтобы то, что произошло в прошлом веке, никогда не повторилось».

Консультации

Елизавета Доннери. У моей жены любовник!

Ирландский быт: 8 уникальных ирландских традиций, о которых вы могли не знать!

Гороскоп на 2017 год Астрологический прогноз от Ауры

Культура

Ледовые шоу «Алиса в стране чудес» и «Дракула. История вечной любви»

Еммилия Год Огненного Петуха Энтузиаста

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 10 января 2017 года