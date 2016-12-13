Читайте в следующем номере «Нашей газеты» No 24 (564) 13 декабря 2016 года

Наша афиша 2017.
Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии
Бизнес
Ирландские предприниматели приняли участие в «Российско-Британском бизнес форуме 2016»
Соотечественники
Клуб коса провел соревнования на кубок "Косы 2016"
Интервью
Маруани vs Киркоров – подробности
О деталях дела и дальнейших шагах французской стороны « Нашей газете» рассказывает парижский адвокат Маруани, Андрей Гульцев.
Знакомый и незнакомый Ноюс. Как рождается песня.
Фестиваль Subtitles в Килкени. Александр Котт: «Хочу пожелать мира, спокойствия и чтобы то, что произошло в прошлом веке, никогда не повторилось».
Консультации
Елизавета Доннери. У моей жены любовник!
Ирландский быт: 8 уникальных ирландских традиций, о которых вы могли не знать!
Гороскоп на 2017 год Астрологический прогноз от Ауры
Культура
Ледовые шоу «Алиса в стране чудес» и «Дракула. История вечной любви»
Еммилия Год Огненного Петуха Энтузиаста
Реклама
Объявления
Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 10 января 2017 года