Читайте в следующем номере «Нашей газеты» No 1 (565) 10 января 2017 года

Найдена еще одна нация, которая так же весело справляет Новый год, как наши соотечественники. Ими оказались Шотландцы.

Кто умеет весело встретить Новый Год?

Новости

Ирландия скорбит вместе с Россией

Праздничный концерт учеников школы «Олимпус»

Новогодняя встреча с Дедом Морозом в клубе «Подсолнухи», Лимерик

Соотечественники

В Дублине прошел семинар учителей русского языка

«Корпоратив» русскоязычных предпринимателей. «Ассоциация русскоязычных профессионалов проживающих в Ирландии» (IBAR) организовала новогодний праздник.

Презентация книги Георгия Завершинского: «День Святого Патрика»

Рассказ: Случай на кладбище

Интервью

Лепс. Я уеду жить в Дублин

Участник списка самых богатых российских музыкантов по подсчетам журнала Forbes выступил с концертом в Дублине

Благотворительная организация «Детям с любовью» помогает сиротам из России.

От 100-летия Пасхального восстания к 100-летию Октябрьской революции

Ирландский историк Майкл Квин представил свою книгу «Ирландско-Советские дипломатические отношения и сотрудничество 1917-1991г» об истории межгосударственных отношений Ирландии и СССР со времен «Пасхального восстания» и установления ирландской независимости до установления дипломатических отношений в 70-е годы прошлого столетия.

Консультации

Елизавета Доннери. Иммиграция. Гражданский брак и легальный статус для не гражданина EU.

Ольга Шевченко. Я получил компенсацию в размере €50000, лишат ли меня социального пособия?

Изменения в иммиграционной программе для инвесторов в Ирландию

Наша афиша 2017.

Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры

История Ирландии

Революция как способ трансформации общественного развития является крайним методом самовыражения народного гнева

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 24 января 2017 года