Читайте в следующем номере «Нашей газеты» No 1 (565) 10 января 2017 года

Новости
Ирландия скорбит вместе с Россией
Праздничный концерт учеников школы «Олимпус»
Новогодняя встреча с Дедом Морозом в клубе «Подсолнухи», Лимерик
Соотечественники
В Дублине прошел семинар учителей русского языка
«Корпоратив» русскоязычных предпринимателей. «Ассоциация русскоязычных профессионалов проживающих в Ирландии» (IBAR) организовала новогодний праздник.
Презентация книги Георгия Завершинского: «День Святого Патрика»
Рассказ: Случай на кладбище
Интервью
Лепс. Я уеду жить в Дублин
Участник списка самых богатых российских музыкантов по подсчетам журнала Forbes выступил с концертом в Дублине
Благотворительная организация «Детям с любовью» помогает сиротам из России.
От 100-летия Пасхального восстания к 100-летию Октябрьской революции
Ирландский историк Майкл Квин представил свою книгу «Ирландско-Советские дипломатические отношения и сотрудничество 1917-1991г» об истории межгосударственных отношений Ирландии и СССР со времен «Пасхального восстания» и установления ирландской независимости до установления дипломатических отношений в 70-е годы прошлого столетия.
Консультации
Елизавета Доннери. Иммиграция. Гражданский брак и легальный статус для не гражданина EU.
Ольга Шевченко. Я получил компенсацию в размере €50000, лишат ли меня социального пособия?
Изменения в иммиграционной программе для инвесторов в Ирландию
Наша афиша 2017.
Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии
Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры
История Ирландии
Революция как способ трансформации общественного развития является крайним методом самовыражения народного гнева
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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 24 января 2017 года