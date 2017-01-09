Астрологический прогноз от Ауры на 11-25 января 2017 года

Наступление Нового года принесло много новых идей, новых стремлений и оптимизма. Наступающий период будет благоприятен для широких усилий, концентрации энергии, сосредоточенности и коллективной деятельности.

Будет своевременно взяться за важную работу, решение сложных задач. Лучше всего это делать не в одиночку. Настало время пригласить помощников и искать союзников. Благоприятное время для решений вопросов, связанных с финансами и собственностью, перспективными сделками и новыми контактами. Хорошее время для того, чтобы обратиться с предложениями и просьбами к руководству. Успешное время для заключения рабочих контрактов, начала деятельности на новом месте, поисков справедливости и борьбы с оппонентами. Период благоприятен для переезда на новое место жительства. Но, чем бы вы ни занимались, стоит прислушиваться к интуиции, обратить пристальный взгляд на намёки и конфиденциальную информацию, а проблемы решать так, как вам подсказывает интуиция. Стремитесь к соглашению с окружающими, семьей, друзьями, любимым человеком. Хорошее время, для того чтобы принести свои извинения. Это время восторга, когда кругом все ярко, ясно, когда легко решаются накопившиеся проблемы, когда дела начинают двигаться с мертвой точки, когда многое становится вам по плечу, даже воплощение забытых мечтаний.

Овен. Плывите по течению жизни и счастье вам улыбнётся. Дела повернутся в полезное русло. Внезапно, и почти сами по себе, могут решиться сложные вопросы, особенно если обратитесь за помощью или советом к друзьям. Вас ожидает успех, особенно в любовных делах.

Телец. Время черпать вдохновение от окружающих. Говоря с людьми, пытайтесь уловить новые мысли и новые идеи, они станут точкой отсчета на долгое время. Постарайтесь как можно больше общаться, советоваться, и смело подписывайте важные документы.

Близнецы. Хорошее время для того, чтобы встретиться с нужными людьми, обсудить с руководством рабочие моменты. Ваши дела могут измениться в лучшую сторону. Уместно будет подписать долгосрочные финансовые документы с иностранцами. Не отказывайтесь от приглашений пойти в гости, клуб или другое место.

Рак. Очень хороший период для решения профессиональных вопросов в неформальной обстановке, неожиданно вы сможете получить ценные советы, заслужить симпатии и поддержку влиятельных людей. Тем не менее, такая лирическая и необязывающая связь может настроить на двусмысленный лад, поэтому наберитесь мужества и откройте свои истинные намерения. Наступает долгожданная пора перемен, когда сами по себе решаются старые проблемы.

Лев. Больше внимания уделяйте откровенным беседам с любимым человеком, правда, было бы лучше, если слов было бы поменьше, а чувств и действий больше. Хорошее время для решения в неформальной обстановке вопросов, связанных с карьерой.

Дева. Следует помнить о семейных обязанностях, пришла пора не только оказать услугу, но и выполнить свои обещания. Если вы одиноки, не засиживайтесь дома, встречайтесь с друзьями. Неожиданно вспыхнет давняя любовь.

Весы. Дела будут продвигаться быстро и проблемы решаться легко, важно поменьше нервничать и беречь здоровье. Вам необходимо расслабиться и наслаждаться каждым мгновением жизни.

Скорпион. У вас есть шанс сделать то, что не успели вчера, встретиться с теми людьми, которых трудно поймать. Вам будет сопутствовать успех. Хорошее время для общения с детьми, романтических поездок на природу, новых друзей.

Стрелец. Не перетрудитесь и не переусердствуйте. Вам не следует тратить слишком много времени на работу. Самое подходящее время для решения накопившихся проблем в семье и выяснения отношений с любимым человеком.

Козерог. Вам нужно поговорить с влиятельными людьми, способными повлиять на вашу карьеру или прибыль. Приводите в порядок денежные и имущественные дела. Дальние поездки и встречи с заморскими гостями будут благоприятны.

Водолей. Сражайтесь за важные для вас дела, решайте трудные вопросы сейчас все будет легко преодолеть. Меньше обращайте внимание на то, что о вас говорят другие. Берегите глаза и голову от травм.

Рыбы. Хотя события будут вращаться вокруг вас, но пришло время расслабиться, можно даже взять короткий отпуск. Так что не утруждайте себя слишком, если только не будет необходимости решить конфиденциальный вопрос. Важные встречи и работу отложите на потом.