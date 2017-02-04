Читайте в следующем номере «Нашей газеты» No3(567) 7 февраля 2017 года

Фестиваль русской культуры «Масленица», в седьмой раз состоится в столице Ирландии.

Москва и Дублин снова будут дружить.

Новости

Сотрудники ирландской авиакомпании помогали нелегальным иммигрантам

Несколько сотрудников аэропорта включая двух служащих ирландского авиаперевозчика AerLingus, были арестованы полицией в связи с делом о нелегальном перемещении границы.

Ирландские правоохранители могут помочь чешским медикам.

Согласно данным Департамента юстиции Ирландии более 93% изъятых полицией и таможенной службой наркотических веществ, все еще хранятся на складах гарды.

Barclays перебирается в Дублин

Старейший британский банк планирует расширить свой Дублинский офис и дополнительно нанять около 150 сотрудников, включая менеджеров высшего звена.

Функцию Facebook Stories могут попробовать только жители Ирландии.

Новое приложение от Соцсети позволит пользователям делиться фото или видео, которые пропадут через 24 часа

Еще один ирландец разбогател

Национальная лотерея Ирландии подтвердила, что билет «EuroMillions» выигравший 88 миллионов евро был продан на заправочной станции «Applegreen» в Lusk, на трассе M1, графство Дублин.

Водителей в Ирландии будут проверять на наркотики

Новые приборы, которые получили в распоряжение сотрудники дорожной полиции Ирландии, позволят проверять водителей на наличие наркотических средств в организме.

«Кыся» - нужно научиться понимать друг друга.

В Дублинском The Helix Theatre компанией MCA Events был представлен самый кассовый спектакль последнего десятилетия «Кыся» с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым.

Соотечественники

Приглашаем на Масленицу в Белфаст!

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