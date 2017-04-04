Астрологический прогноз от Ауры на 6 - 20 апреля 2017 года

Не тратьте время зря, используйте хорошую возможность, потому что этот период благоприятен для контактов, любви и приобретения новых знаний. Хорошее время для того, чтобы позаботиться о других, забыть о проблемах и меньше говорить о самом себе. Именно сейчас то самое хорошее время, чтобы простить, смириться, забыть старые проблемы и благословить своих обидчиков.

Период будет богат не только на страстные отношения, но и на любовные треугольники. Так что если вы не хотите с кем-то делиться своим партнёром, проведите это время вместе. Но не для того, чтобы еще раз напомнить своему партнеру о всех его грехах. Вспоминайте только хорошие моменты. Делайте это очень празднично, как на первом свидании.

Овен. Миритесь, заводите друзей, ищите союзников и посредников. Доверьтесь случайностям, маневрируйте и не настаивайте на своём. Найдите время признаться в любви своей половинке, и вы получите незабываемые впечатления.

Телец. Самое подходящее время для поиска работы и для встречи с работодателем. Тем не менее, очень важно выполнять семейные и супружеские обязанности. Попробуйте (у вас это отлично получится), исправить ошибки прошлого, сгладить обиду. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Близнецы. Это время радости, честности. Много что будет складываться гладко и, если даже придется преодолевать препятствия – это только пойдет на пользу. Независимо от того, насколько вы заняты, ваши дети и ваш спутник жизни должны быть в центре внимания!

Рак. Отличное время для лидеров, стремящихся сплотить команду и объединить коллектив. Вы должны действовать энергично, но не дерзко и, тем более, не агрессивно. Будет своевременно сходить в кафе или ресторан. Это хорошее время, чтобы дарить подарки.

Лев. Вы будете чувствовать нехватку сил, так что беритесь только за самую неотложную работу и не отказывайтесь от помощи. Новые силы могут нахлынуть неожиданно. Отличное время для романтических свиданий или важных встреч.

Дева. Хорошее время для общения и важных встреч - возможно новое знакомство и благоприятные изменения. Полученные предложения стоит принять. Хорошее время ходить в гости.

Весы. Если вы не знаете, какое решение лучше принять, если вам всё кругом надоело, это еще не значит, что вы можете идти напролом! Правильнее будет встретится со старым другом, мнение которого вы всегда ценили и искренне поделиться своими сомнениями, беспокойством. Не поддавайтесь грустным мыслям и, тем более, не руководствуйтесь ими.

Скорпион. Ваша строгость и критика достигнут максимума. Вы будете не удовлетворены своими достижениями и обвините в этом окружающую вас среду, общество, семью ... Будьте более снисходительны к самому себе – очевидно, что вы себя недооцениваете. Самое подходящее время -привести в порядок накопившиеся дела. Если избежите спора с супругом и окружающими - все будет очень хорошо.

Стрелец. Ваша толерантность будет привлекать людей. Не закрывайтесь в себе, не отказывайтесь от общения, принимайте гостей, ваши советы и помощь будут необходимы для ваших друзей. Постарайтесь отгородиться от общения с неприятными вам людьми.

Козерог. Будет не хватать сил, поэтому постарайтесь больше отдыхать - укрепляйте своё здоровье. Если возможно, то передайте свои дела напарнику или супругу. Ищите союзников, возобновите старые связи и отношения.

Водолей. Благоприятное время для важной работы - для этого не жалейте никаких усилий. Стоит проверить и укрепить свое здоровье. Ваше самочувствие улучшится если не будете обращать внимание на недостатки близких и на неизбежные проблемы, связанные с работой.

Рыбы. Успешная пора как для авантюр, так и для романтических свиданий. Подумайте, как и чем вы можете помочь своему любимому человеку. Желательно, чтобы серьезнее отнестись к делам ваших детей.