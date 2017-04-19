Астрологический прогноз от Ауры на 20 апреля - 4 мая

Вы будете чувствовать себя активными и энергичными, будет казаться, что сможете сделать всё, что только пожелаете и добиться многого. Воплотить мечты вам поможет природное обаяние, теперь оно снова раскроется. Это будет Ваше время, поэтому радуйтесь каждому мгновению. Позвольте себе расслабиться, наслаждаться свободой и радостями жизни. Если вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, прислушайтесь к своей интуиции, в этот период она будет очень сильной и точной. Сны будут пророческими.

Овен. Наступает период благополучия, когда просто и быстро будут решаться финансовые и любовные проблемы. Хорошее время для того, чтобы покупать вещи долгосрочного пользования.

Телец. Это время придаст вам силу и принесёт неожиданный успех, как в делах, так и в любви. Будьте решительны, но не открывайте всех мотивов и причин ваших поступков. Очень хорошее время для женщин, которые управляют большим коллективом или ведут большую семью. Благоприятное время для покупок и путешествий.

Близнецы. Прислушайтесь и присмотритесь к тому, что происходит в вашем окружении - это даст вам возможность получить важную и полезную информацию. Увиденное и услышанное даст преимущество в отношениях с партнерами, с трудовым коллективом.

Рак. Не стройте планов и не ищите помощников, доверяя чужим словам, особенно обещаниям чиновников. Вы понапрасну потратите время и попадёте в неожиданные неприятности. Не самое удачное время для того, чтобы встречаться с друзьями и партнерами или получения финансовой помощи.

Лев. Не самое лучшее время для того, чтобы обсуждать вопросы с руководством. Полученные финансовые, профессиональные предложения не будут полезны. Будьте внимательнее к здоровью своих родителей, постарайтесь не расстраивать их, будьте дипломатичны.

Дева. Не переусердствуйте, оценивая свои возможности, вряд ли Вам удаться сделать всё, что задумали. Хорошее время для путешествий, встреч с влиятельными людьми, чиновниками, а также с иностранцами, которые могут помочь повернуть дела в правильное русло.

Весы. Борьбу и споры смените на дипломатические отношения и сотрудничество. Уступите, будьте дружелюбны, и вы найдете полезный компромисс. Хорошее время для переговоров, заключения соглашений и поездок.

Скорпион. Даже небольшие проблемы на работе или в личной жизни заставят значительно поволноваться. Будьте внимательнее к деталям и качеству выполняемой работы. К сожалению, существует вероятность несчастных случаев, особенно на работе. Берегите здоровье и избегайте конфликтов.

Стрелец. Сейчас вы сильны и умны, воспользуйтесь этим для того, чтобы помочь другим. Тем не менее, не теряйте бдительности на работе и общении с незнакомыми людьми. Будьте осторожны, иначе вас могут втянуть в не совсем чистые дела.

Козерог. Ответственные и важные дела отложите на потом. Постарайтесь расслабиться и отдохнуть - это поможет успокоиться. Очень важно научиться принимать то, что судьба даёт и быть благодарным за это.

Водолей. Не пропустите важную информацию мимо ушей - даже самая незначительная новость сможет помочь продвигаться по карьерной лестнице. Кстати, легко будет договариваться со всеми, в том числе с начальством и высокопоставленными персонами.

Рыбы. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, поэтому постарайтесь воспользоваться ситуацией. Проблемы удастся решить, только выбрав мирный путь. Не желательно вступать в конкурентную борьбу. Очень благоприятное время для любой деятельности, а также для визитов и подарков.

Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении семейных конфликтов, психотравмирующих ситуаций. Прогнозы по картам Таро, Арт- терапия с картами ОХ для взрослых и детей. http://psichologeaura.com Телефон 0857626922

