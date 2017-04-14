Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N8 (572) 18 апреля 2017 года

29 -31 марта в дублинском замке Клонтарф прошла «Первая B2B Российско – Ирландская торговая миссия» организованная Ирландско-Русским Торговым Домом при поддержке Посольства РФ в Ирландии и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Новости

Ирландский паспорт можно будет поменять он-лайн

Министр иностранных дел Ирландии Чарли Фланаган представил новый сервис замены ирландских паспортов с помощью интернет портала и приложений для мобильных устройств и смартфонов.

Где живут самые богатые ирландцы?

Только четыре ирландских графства могут похвастаться жителями получающими доход выше среднего по стране.

Бессмертный полк в Ирландии

Бессме́ртный полк— международная общественная акция, в День Победы

Ирландия скорбит по жертвам Питера

Наши соотечественники, проживающие в Ирландии, почти ли память погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга.

В Ирландии проживает 4.8 миллиона человек, 22 тысячи из них говорят по-русски!

Опубликованы окончательные результаты переписи населения 2016 года.

Интервью

Михаил Жванецкий: «Самое главное для меня это отношения между людьми»

10 мая в дублинском театре «Олимпия» выступит писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

В преддверии концерта «Наша газета» связалась с Михаилом Михайловичем

Лечение гипнозом? Гипнотическое Кодирование? Это доступно! Это рядом!

Вы хотите избавиться от вредных привычек, улучшить свою жизнь и почувствовать себя счастливым? Гипноз позволит вам достичь всего этого и много другого безопасно и эффективно

Консультации

Елизавета Доннери. Трудовое законодательство. Увольнение без предупреждения и рабочий ситаж.

«Магия Любви» 29-30 апреля в Ирландии

В жизни каждого человека Любовь является самым важным вопросом. Что такое Любовь? Как научиться любить себя и окружающих? Научиться ЛЮБИТЬ – это самый важный урок нашей жизни.

Соотечественники

Творческий вечер в Swords Kids Club (1/4 страницы)

11 марта 2017 года в культурно-образовательном центре «Swords Kids Club» прошел музыкально-поэтический вечер «Все начинается с любви!» посвященный «Международному женскому дню».

Хор «Росинка» принял участие в мультикультурном проекте. (1/4 страницы)

В среду 29ого марта в Белфасте в театре Lyric состоялся концерт-презентация уникального проекта организации Artsekta «Connections Roots».

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Афиша

«Часовщик» в дублинском театре «Олимпия»

Премьера балета Вероники Сардыко «Часовщик» («The Watchmaker”), состоится в пятницу 5 Мая 2017 в 19.30 в театре Олимпия на Дэйм стрит

История Ирландии

Tuam: Зловещие отзвуки пошлого.

Самой страшной публикацией марта для меня стало известие о захоронении сотен детей близ Голвея.

Республика Советский Лимерик

27 апреля 1919 г., в Ирландском городе Лимерик в результате заговора и предательства пала советская власть.

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 2 мая 2017 года