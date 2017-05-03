Астрологический прогноз от Ауры на 5-17 мая 2017 года

Чувства усиливаются, и любовь становится серьезным стимулом для того, чтобы всего добиться и воплотить мечты. Период благоприятен для помолвки, брака, семейных торжеств, поездок и активного отдыха. Успешными будут учёба, участие в различных совещаниях, семинарах и решения важных вопросов. Это очень удачное время и для романтических свиданий. Больше внимания уделяйте самообразованию, спорту и качеству пищи. Забудьте про общественный транспорт - как можно чаще и больше ходите пешком.

Овен. Приближается очень благоприятное время, так что смело приводите в порядок важные дела. Вы будете отлично чувствовать себя, осознаете, что вы умелый организатор, и если устроите праздник, то ваши близкие будут им восхищены и оценят ваши старания.

Телец. Остановитесь и прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он подскажет, что теперь подходящий период для встреч с влиятельными людьми или теми, с кем вас разделяет расстояние. Можете брать кредиты, расширять свой бизнес.

Близнецы. Самое подходящее время для налоговых, страховых дел и для решений проблем, связанных с долгами. Настроение праздничное, и окружающие быстро заразятся этим настроем.

Рак. Смело можете обращаться в любые инстанции и учреждения. Хорошее время для важных соглашений. Используйте этот период с пользой. Вас ожидают новые и совершенно неожиданные знакомства, которые могут очень сильно повлиять на вашу жизнь или даже повернуть её в другое русло.

Лев. Возможна романтическая интрижка, неожиданное знакомство в гостях или во время путешествия. Правда, увеличится вероятность получения травмы или ухудшения здоровья, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Берегите себя и своих детей.

Дева. В этот период лучше все праздники и встречи проводить со своими близкими дома, а для путешествий более благоприятными будут выходные дни. Вы можете начать ремонт дома, он пройдёт легко, и вы быстро его сделаете.

Весы. Внезапно вы можете почувствовать усталость, если не позволите себе расслабиться от общения и спокойно отдохнуть дома. Но самым лучшим отдыхом для вас станет выезд к водоёму.

Скорпион. Много усилий, много расходов ... Тем не менее, это обеспечит удовольствие, вы будете чувствовать себя великолепно!

Стрелец. Наступает радостное время. Вы будете энергичны и оптимистично настроены, и ваш положительный настрой передастся окружающим. Получите значительную дозу удовольствия от окружающих, ощутите много хороших моментов.

Козерог. Не то время, чтобы менять положение вещей, планировать и делиться своими мечтами, идеями - вас могут сглазить. Будьте осторожны при общении, не завязывайте новых знакомств. Будьте внимательнее к близким.

Водолей. Меньше делитесь своими целями и стремлениями. Не время обращаться к начальству с просьбами и предложениями, также не стоит сейчас встречаться с потенциальным работодателем. Будьте осторожны на дороге.

Рыбы. Обманчивое время. Несмотря на то, что вас уважают и поддерживают близкие, коллеги, влиятельные люди - не стоит рассчитывать на выгоду от этой поддержки, полученных предложений. Берегите деньги и мир в семье.