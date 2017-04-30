Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N9 (573) 2 мая 2017 года

Новости

Почтовые услуги подорожали

Почтовая служба Ирландии An Post объявила о повышении тарифов на почтовые отправления с 13 апреля 2017 года

В пасхальные выходные дорожная полиция Ирландии начала усиленные проверки водителей на наркотики и алкоголь.

Дополнения к Закону о ПДД (Road Traffic Act 2016) предусматривающие проверку водителей на наличие в крови наркотических веществ вступили в силу 12 апреля

Плата за воду возвращается, но не для всех!

В парламенте на голосовании по оплате за воду 96 депутатов проголосовали «ЗА» отмену сбора, а 48 – «ПРОТИВ».

В библиотеке Trinity College обнаружили чертежи Санкт-Петербурга XVIII века

Сотрудники библиотеки ирландского Тринити-колледжа обнаружили на полках архитектурные чертежи Санкт-Петербурга 300-летней давности.

Соотечественники

Флешмоб «Радуги»

В рамках конкурса «Тетрадка Дружбы» и в соответствии с поставленным заданием перед участниками команды, в русской школе «Радуга» был проведен флешмоб на тему «Русские пляски».

Русская Ярмарка 2017 в Белфасте

«Русскоязычное Сообщество в Северной Ирландии» приглашает соотечественников на Ярмарку в Белфасте 21 мая.

Православная Ирландия встретила Пасху

Праздничные торжества в ознаменование Воскрешения христова прошли в приходах Русской Православной Церкви в Ирландии.

Dublin Duona – 10 лет

Литовская пекарня в Дублине «Dublin Duona» отмечает свой первый юбилей!

TRANSLIT - Бюро Переводов в Ирландии

Созданная в 2009 году компания TRANSLIT предоставляет соотечественникам услуги письменного и устного перевода, помогает с заполнением различных форм, сертифицирует и заверяет документы, предлагает услуги нотариуса и легализации

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Все культурные и массовые мероприятия для русскоязычных жителей Ирландии

Консультации

Трудовое законодательство. Елизавета Доннери. Производственная травма и увольнение.

Бизнес. Бизнес план. Часть 1.

Любой бизнес начинается с идеи.Но сама по себе она не несет большой ценности, так как большинство людей рождают десятки идей каждый день.

Здоровье Татьяна Симакова Для чего нужна психотерапия

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры 20.04.2017 на 3-15 мая

История Ирландии

Сабина Салем

Вторая мировая война и Ирландский нейтралитет

Ирландский полк

Ирландцы всегда отличались своей воинственностью и смелостью; большинство из них принимали участие во всех европейских сражениях, опираясь на глубоко заложенное в их душах чувство справедливого выбора, выработанное за время многовековой нещадной эксплуатации

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