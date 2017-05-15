Астрологический прогноз от Ауры на 17-31 мая 2017 года.

Вы можете узнать интересные и ценные вещи, которые помогут избавиться от стереотипов и найти новые пути решения старых проблем. Сейчас самое время браться за дела связанные с риском и дающие возможность пойти ва-банк. Так что, больше общайтесь, говорите и слушайте то, что вам говорят или советуют. Приспосабливайтесь к обстоятельствам, не торопите события, не переусердствуйте. Чтобы создать благоприятное впечатление о себе - избегайте резких самостоятельных решений. Меньше делитесь своими планами и мечтами с незнакомыми людьми. Сохраняйте миролюбивое расположение духа - сейчас не время проявлять агрессию, демонстрировать свои амбиции. Проводите больше времени дома с близкими людьми, принимайте гостей. Хороший период, для того чтобы возобновить нарушенные отношения и встретиться с людьми, которых не видели длительное время.

Овен. Проводите больше времени дома с близкими и родными. Не самое лучшее время для поездок. Вам стоит вдоволь отдохнуть, выспаться и расслабиться - теперь, более чем когда-либо, вам нужно получить положительную энергию.

Телец. Вас ожидают встречи с людьми, которых давно не видели. Возобновите нарушенные отношения, встречайтесь с друзьями детства, с коллегами из прошлого.

Близнецы. Это очень полезное время для встреч с важными людьми, которые могут повлиять на вашу карьеру или доход. Вас ожидают замечательные впечатления от поездки или встречи.

Рак. Не торопите события, своевременно сумейте воспользоваться благоприятным случаем, поддержкой, советом друзей и близких. Хорошее время, для того чтобы урегулировать чувствительные вопросы, выявить тайные козни, которые кто-то плетёт против вас.

Лев. Отличное время для деловых и дружеских встреч. Если ваши отношения с супругом на распутье или необходимо разрешить старый спор, следует обратиться за помощью к друзьям или профессионалам.

Дева. Очень позитивное время для карьерного роста. Будьте активными и сможете достичь очень многого. Хорошее время для важного разговора с руководством. Правда, не все может сложиться хорошо, возможны недопонимание и несчастные случаи.

Весы. Отличный период, ваши мысли и идеи найдут отклик. Благоприятный период для расширения деятельности, встреч с иностранными партнерами, подписания соглашений. Вы будете изобретательны и творчески настроены, удастся придумать хорошие решения и полезные вещи, преподнести интересные идеи, которые заинтересуют спонсоров. Вы легко сможете получить финансовую поддержку.

Скорпион. Если Ваша интуиция достаточно развита, то стоит рисковать. Особенно это касается бизнеса. Вы в состоянии правильно предсказать последствия своих действий. Хорошее время для конфиденциальных встреч и соглашений. Вы сможете узнать важную тайну. Наступила пара подумать о будущем.

Стрелец. Ищите выгоду, и вы её найдёте у своих сторонников. Прекрасное время для того чтобы завести не только дружественные, но и полезные партнерские отношения. Хорошее время для открытого разговора с вашей второй половинкой.

Козерог. Обновляются чувства любви и радости, но следует помнить, что это довольно сложное и конфликтное время, когда своими поступками или словами Вы можете обидеть другого человека. Не сердитесь на детей, супруга, любимого человека и не обвиняйте их. Попробуйте своею любовью, теплом защитить близких и окружающих от стрессов и конфликтов.

Водолей. Все может временно застрять, и если дела не сразу пойдут благополучно, отложите их, хотя бы на один день. Стоит внимательно прислушаться к потребностям близких людей. Будьте осторожны с бытовой техникой дома - вероятны аварии, несчастные случаи.

Рыбы. Не торопитесь возражать и что-то доказывать - первое впечатление не всегда правильное. Неблагоприятное время для обещаний, обязательств, приобретения ценных вещей. Не помешает дополнительная осторожность при вождении автомобиля, не рискуйте за рулём. Поберегите руки - возможны травмы.

Аура – опытный семейный психолог, кодирует от алкоголя, курения. Работает со страхами, депрессиями, помогает в решении

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