Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N10 (574) 16 мая 2017 года

Соотечественники в Ирландии отметили День Победы

Новости

Роуминг в Евросоюзе отменят, но это неизбежно приведет к росту тарифов

Европейский совет принял законодательный акт, который позволит отменить мобильный роуминг на всей территории ЕС с 15 июня 2017 года.

Европейский суд признал владельцев «коробочек» IPTV потенциальными пиратами.

Судебное решение Европейского суда затрагивает многие десятки тысяч русскоязычных семей в Евросоюзе.

Ирландии предстоит очередной референдум.

Вице-премьер и министр юстиции Ирландии Френсис Фитцджералд, заявила, что новый референдум о разрешении абортов должен быть проведен в ближайшие сроки.

Уровень безработицы в Ирландии снизился, но мужчинам найти работу труднее…

По данным Центрального статистического управления Ирландии (CSO) в апреле этого года уровень безработицы снизился до 6,2%.

Соотечественники

Конференция русской прессы в Турции.

В конце апреля 2017 года в городе Аланья (Турция) состоялась Конференция «Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП)» в которой приняли участие представители русскоязычных СМИ из 24 стран

Интервью

Балет «Часовщик» сцене Олимпии – восхитил зрителей.

Премьера супер-современной постановки балета Вероники Сардыко «Часовщик» состоялась 5 мая в дублинском театре «Олимпия».

Спорт

Кубок «Нашей газеты» по аирсофт достался команде OFFICER

В субботу 6 мая прошли страйкбольные соревнования на кубок «Нашей Газеты» организованный клубом «Коса».

На чемпионате мира по хоккею в Белфасте литовцы завоевали бронзу

В столице Северной Ирландии, завершился финал группы Б, Первого дивизиона

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Семейное законодательство

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Здоровье. Татьяна Симакова. Три шага к осознанности

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Афиша

Презентация повести Георгия Завершинского: «Санфиш» 26 мая 2017 года. Начало в 19:00

Презентация нового диска Ларисы Вильдановой - Торми

17 марта 2017 года певица автор и исполнитель своих песен выпустила свой второй альбом

История Ирландии

Ирландский полк. Непобедимая пехота

«Наша газета» продолжает публикацию материалов о ирландских ветеранах Второй мировой войны в рамках акции «Бессмертный полк».

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Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 30 мая 2017 года