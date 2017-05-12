Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N10 (574) 16 мая 2017 года

Новости
Роуминг в Евросоюзе отменят, но это неизбежно приведет к росту тарифов
Европейский совет принял законодательный акт, который позволит отменить мобильный роуминг на всей территории ЕС с 15 июня 2017 года.
Европейский суд признал владельцев «коробочек» IPTV потенциальными пиратами.
Судебное решение Европейского суда затрагивает многие десятки тысяч русскоязычных семей в Евросоюзе.
Ирландии предстоит очередной референдум.
Вице-премьер и министр юстиции Ирландии Френсис Фитцджералд, заявила, что новый референдум о разрешении абортов должен быть проведен в ближайшие сроки.
Уровень безработицы в Ирландии снизился, но мужчинам найти работу труднее…
По данным Центрального статистического управления Ирландии (CSO) в апреле этого года уровень безработицы снизился до 6,2%.
Соотечественники
Конференция русской прессы в Турции.
В конце апреля 2017 года в городе Аланья (Турция) состоялась Конференция «Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП)» в которой приняли участие представители русскоязычных СМИ из 24 стран
Интервью
Балет «Часовщик» сцене Олимпии – восхитил зрителей.
Премьера супер-современной постановки балета Вероники Сардыко «Часовщик» состоялась 5 мая в дублинском театре «Олимпия».
Спорт
Кубок «Нашей газеты» по аирсофт достался команде OFFICER
В субботу 6 мая прошли страйкбольные соревнования на кубок «Нашей Газеты» организованный клубом «Коса».
На чемпионате мира по хоккею в Белфасте литовцы завоевали бронзу
В столице Северной Ирландии, завершился финал группы Б, Первого дивизиона
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Елизавета Доннери Муж оформил развод на Родине, без моего ведома
Здоровье. Татьяна Симакова. Три шага к осознанности
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Афиша
Презентация повести Георгия Завершинского: «Санфиш» 26 мая 2017 года. Начало в 19:00
Презентация нового диска Ларисы Вильдановой - Торми
17 марта 2017 года певица автор и исполнитель своих песен выпустила свой второй альбом
История Ирландии
Ирландский полк. Непобедимая пехота
«Наша газета» продолжает публикацию материалов о ирландских ветеранах Второй мировой войны в рамках акции «Бессмертный полк».
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Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 30 мая 2017 года