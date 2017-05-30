Астрологический прогноз от Ауры на 1-14 июня 2017 года

Однако, новых дел не стоит начинать, будет правильнее завершить начатую работу. Сейчас стоит объединить усилия, искать не только единомышленников и помощников, но и спонсоров. Благоприятное время для общения, примирения. Одновременно, стоит воздержаться от ссор, разрыва отношений или развода. Работая с новой информацией, будьте осторожны. И не следует бояться трудностей - пути решения проблем найти будет легко. Благоприятно будут решаться финансовые дела, изыщутся новые резервы, только избегайте авантюр. Придётся заняться сложными делами, особенно теми, которые долгое время всё откладывались.

Овен. Цель о которой Вы давно мечтали, наконец, будет достигнута. Доверьтесь интуиции и меньше планируйте. Помощь старых друзей будет иметь решающее значение. Берегите голову - возможны травмы.

Телец. Возможные неожиданности, которые заставят остановиться и отступиться. Но, даже того, что сделано, будет достаточно, чтобы обеспечить дальнейший успех! В этот период Вы можете верить обещаниям руководства, улучшать условия труда или ожидать повышения заработной платы.

Близнецы. Наступило Ваше время успеха. Поспешите как можно быстрее этим воспользоваться, однако, избегайте авантюр. Сейчас самое время привести в порядок юридические и финансовые дела, особенно те, которые связаны с международными отношениями. Благоприятными будут поездки, они позволят расширить возможности.

Рак. Обстоятельства будут благоприятны для вас. Прислушайтесь к партнеру, супругу, любимому человеку, и тогда можете рисковать. Наступает хорошее время для решения запутанных юридических проблем.

Лев. Хорошее время для решения рабочих вопросов, поиска новой работы и подписания трудовых соглашений. Постарайтесь не сердиться на детей. Возможны бытовые травмы. Будет чувствительна система пищеварения.

Дева. Полезное время, если вы не одиноки - успех придёт через партнера, супруга, друзей. Очень интригующий период и он доставит удовольствие, если будете избегать новых знакомств.

Весы. Хорошее время, Вы безболезненно решите даже самые сложные проблемы, как на работе, так и в личной жизни, но для романтических знакомств и дружбы не самое подходящее.

Скорпион. Печаль не самая плохая вещь - это поможет услышать себя, понять свои потребности. Важные дела пока можно отложить в сторону.

Стрелец. Остерегайтесь людей, которые пытаются воспользоваться вашей доверчивостью, отзывчивостью, искренностью. Наступает время для важных дел. Не доверяйте никому ответственную работу. Помните: если хотите, чтобы что-то было сделано, лучше сделать это самому! Избегайте посредников.

Козерог. Будьте готовы к различным неожиданностям, непредвиденным обстоятельствам, ограничениям. Иначе, идеальный проект, желаемая должность, выгодная сделка достанутся другим.

Водолей. Вы победитель, но многое будет завесить от ваших отношений с партнерами, правоохранительными органами. Успех близко, но не переусердствуйте, чтобы ничего не разрушить. Вечерами будьте осторожнее.

Рыбы. Расслабитесь, не влезайте в интрижки - то, что ваше, никуда не денется. Вечера проводите дома и раньше ложитесь спать!