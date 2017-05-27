Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N11 (575) 30 мая 2017 года

Социальных мошенников выведут на чистую воду Министр Социального обеспечения и кандидат на должность премьер-министра Ирландии, Лео Варадкар предлагает запустить кампанию по наказанию людей, получающих социальное пособие обманным путем.

Новости

Энда уходит

Премьер-министр Ирландии Энда Кенни сложил с себя полномочия лидера партии Fine Gael в ночь на 18 мая.

Стоимость аренды в Ирландии бьет рекорды.

Средняя стоимость аренды жилья за последний год выросла на €134 в месяц, заявляют аналитики Daft.ie.

Предложение о TV licence для владельцев компьютеров и таблеток отозвано.

Опасаясь массовых протестов, подобных «водным», министр массовых коммуникаций

Изменения при сдаче экзамена на водительские права

Служба безопасности дорожного движения Ирландии (RSA) информировала, что с 1 июня 2017 года для записи на «Экзамен по теории ПДД» (Driver Theory Test) необходимо предоставить данные «Карты государственных услуг» (Public Services Card)

Соотечественники

В Ирландском Военном музее открылась постоянная экспозиция – «Бессмертный полк»

В воскресенье, 13 мая 2017 года в Ирландском военном музее (Irish Military War Museum) при поддержке организаций «Мёбиус» и «Русский мост» состоялась церемония открытия постоянной экспозиции «Бессмертный полк» (Immortal Regiment).

День Победы в графстве Мэйо, Ирландия

Соотечественники, проживающие в г. Кастлбар на западе Ирландии организовали мероприятия посвященные Дню Победы.

Подведены итоги конкурса сочинений «Сказочная Планета 2017»

Жюри обнародовало результаты международного конкурса сочинений «Сказочная планета-2017», приуроченному ко «Второму международному детскому театральному фестивалю Дружная планета – 2016», Дублин, Ирландия.

«Буратино» показали ирландскому зрителю.

Постановка театра-студии «Иллюзион» была представлена на Comunity Festival , который ежегодно проходит в парке Harold’s Cross.

Мюзикл «Муха-Цокотуха» в школе «Радуга»

Театральная студия «ФАНТАЗЕРЫ» при русской школе «РАДУГА» представила публике музыкальный спектакль «МУХА-ЦОКОТУХА».

Фестиваль «От сердца к сердцу» в Дублине

Международный фестиваль «От сердца к сердцу» проходил с 11 по 14 мая в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Дублине.

Русская ярмарка в Белфасте

21 мая 2017 года в Waterfront Hall «Русскоязычное сообщество Северной Ирландии» организовало Ярмарку, которая стала значимым культурным событием Русского Белфаста.

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Иммиграция

Елизавета Доннери Суд разрешил родителям маленьких европейцев остаться

Бизнес Бизнес план. Структура бизнес-плана

Здоровье

Зачем нужно медитировать?

Единственный способ заставить внутренний текст исчезнуть - исчерпать его.

Алексей Иванов. Бросай курить!

Дело не в том, чтобы бросать или не бросать что-либо. Речь идёт о том, что вы способны взять вашу жизнь под ваш собственный контроль, и, открывая новую главу своей жизни, вы можете начать жить более полноценно и радостно

Гид по Ирландии

Ирландский музей, где историю можно потрогать руками.

Ирландский Военный Музей (Irish Military War Museum).

Гороскоп Астрологический прогноз от Ауры

Афиша

В Дублине выступит группа «СПЛИН»

20 октября в Дублинском клубе «The Academy» питерская группа дает концерт в поддержку альбома «Ключ к шифру»!

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Анонсы: Следующий номер «Нашей газеты» выйдет 13 июня 2017 года