Читайте в следующем номере «Нашей газеты» N12 (576) 13 июня 2017 года

Руководить Ирландией будет потомок иммигранта с нетрадиционной ориентацией

Новости

Ирландские мусульмане решили стучать на террористов.

Мусульманская община Ирландии решила помочь идентифицировать эмиссаров и сочувствующих ИГИЛ (ISIS).

В Дублине появится скоростной автобус

Национальное управление транспорта (NTA) планирует перестроить автобусную систему Дублина.

Вступили в силу новые правила блокировки за неправильную парковку

«Закон о блокировке транспорта» (Vehicle Clamping Act 2015) устанавливает правила работы парковщиков, обозначение мест блокировки и максимальную плату за разблокирование.

Соотечественники

Литературный клуб «Русская книга» в Голвее - форум интеллектуалов.

Клуб любителей русской словесности создан в Голвее около пяти лет назад силами тех соотечественников, кто любит русскую литературу.

Летний лагерь в школе «Радуга»

Традиционный, летний лагерь будет организован в школе «Радуга»с 3 июля по 18 августапо адресу: Huntstown community centre, Huntstown way, Blanchardstown, Dublin 15.

Почему отменяют концерты?

Только в 2017м году отменили концерты Михаила Жванецкого, Дмитрия Хворостовского, и Егора Крида, а до этого в Ирландию не приехали Борис Гребенщиков, «Серебро», Марат Башаров и команда КВН «Камызякского края».

Русско-Африканский день в Голвее

Дни Африки прокатились по городам Ирландии, в Голвее к «афрокельтам» присоединились русскоговорящие.

Театральный weekend «Бенефиса»

Сразу две премьеры представила театральная студия «Бенефис» при мультикультурном образовательным центром Swords Kids Club.

Спорт

Юдит Полгар. Хотите научить играть ребенка в шахматы – наймите тренера.

Шахматистка Юдит Полгар, ставшая гроссмейстером в 15 лет встретилась с ирландскими любителями шахмат.

Консультации

Елизавета Доннери. Смейное законодательство. Соглашение о раздельном проживании.

Бизнес план. Часть 3. Финансовый план (бюджет)

Инвестиционный фонд инноваций поможет ирландским предпринимателям

Местные управления по предпринимательству начали прием заявок на распределение финансовой помощи от «Инновационного фонда».

Интервью

Лариса Торми Ирландское кантри с русским акцентом

Восходящая звезда ирландского кантри Лариса Торми (Вильданова) представила дублинской публике свой новый альбом «God Loves A Trier».

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Литературный биеннале

Презентация книги о. Георгия «Санфиш» - повесть о неизвестных событиях Второй мировой войны и людских судьбах. Отрывок из повести.

Гид по Ирландии

Парки и сады Ирландии. Поместье Фармли, сады Маунт Ушер и поместье Киллрудери

Наша читательница Тамара Алексеева рассказала о Поместье Фармли (Farmleigh house) в Дублине, садах Маунт Ушер (Mount Usher) в Ашфорде и поместье Килрудери (Killruddery house and gardens) в Брей, графство Виклоу

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