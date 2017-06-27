Астрологический прогноз Ауры на 29 июня - 13 июля 2017 года

Не смотря на то, что вы почувствуете большой прилив энергии, не спешите сразу воплощать всё, что придёт в голову. Невыгодно будет торопить события - в этот период лучше больше думать, чем действовать. Будьте внимательнее к тому, что скрыто от взора - развивайте интуицию, и она поможет найти ответы на волнующие вас вопросы. Многое будет зависеть от вашей способности приспосабливаться к требованиям окружающих и умения работать с конфиденциальной информацией. Наступает подходящий период для того, чтобы оценить то, что у вас есть, обсудить финансовую перспективу, встретиться со старыми партнерами и спонсорами. Тем не менее, сейчас не стоит начинать новые проекты. Избегайте конфликтов, попытайтесь никого не задеть и не обидеть, придерживайтесь уважительных отношений с близкими вам людьми. Необходимо уделять больше внимания внутренним и семейным проблемам. Иллюзии и ошибки могут испортить настроение, хоть июль и преподнесёт достаточно и радостных сюрпризов.

6 июля «Белая луна» входит в знак Близнецов, и этот период будет длиться до 6 января 2018 года. Это хорошее время для тех, кто говорит правду, избегает лжи, не отворачивается от проблем, добросовестно учится и работает. Пока «Белая луна» находится в Близнецах - это будет прекрасное время, чтобы учиться и общаться, путешествовать и исследовать мир.

Овен. Сейчас не время, чтобы изменять что-то, особенно в спешке, поэтому не поддавайтесь первому импульсу и не теряйте самообладания. Ваша агрессивность будет возрастать, будьте осторожны, чтобы не поссориться с родственниками, супругом, деловыми партнерами и друзьями.

Телец. Не стоит ожидать, что нынешние проблемы удастся решить быстро и легко. Возможны конфликты, как на работе, так и дома. Ответственно отнеситесь к своим обязанностям на работе. Будьте внимательными к своему здоровью, возможны желудочно-кишечные расстройства. Существует повышенная вероятность аварий и краж.

Близнецы. Неудачное время, не рискуйте здоровьем и благополучием. Не беритесь за важные дела, не рекомендуются поездки, а также постарайтесь не ходить в гости и не подписывайте никакие важные документы. Избегайте любых конфликтов с детьми и любимым человеком.

Рак. Тяжелый период. Может ухудшиться и настроение и самочувствие. Не выдвигайте сами себе завышенные требования. Не спешите, и не ввязывайтесь в дискуссии на работе и дома. Возрастёт вероятность травм, особенно остерегайте высоты.

Лев. Не торопите события, будьте снисходительными и умейте ждать. Избегайте споров, особенно на идеологические темы, не спешите менять убеждения. Не обещайте ничего никому и откажитесь от любого посредничества.

Дева. Желательно держаться в стороне и не делиться своим мнением, особенно в отношении других. Возможные проблемы с налоговой задолженностью или неверностью супруга. Будьте внимательнее в общении с любимым человеком или супругом, избегайте споров.

Весы. Не удачный период для решения бытовых проблем. Будьте дружелюбны и уделяйте больше времени друзьям, это очень хорошее время для дружеских, тёплых и доверительных отношений и встреч с друзьями, которые вас поддержат и поймут.

Скорпион. Наступающий период абсолютно не подходит для решения срочных вопросов. Сейчас лучше заняться умственной работой и вопросами, связанными с ремонтом и реорганизацией. Будьте осторожны во время занятий спортом, возможны травмы ног.

Стрелец. Вы будете хотеть многого, но получите мало, вас как будто что-то будет останавливать. Лучше остаться дома - не только потому, что может ухудшиться здоровье, но возможно вы понадобитесь родственникам, особенно родителям. Хоть ваше настроение и будет возвышенное, не рекомендуется вступать в любовные отношения и решать финансовые вопросы.

Козерог. В это, довольно нервозное время придётся примирять близких и друзей. Только не принимайте за них никаких решений - в конечном итоге виноватым останетесь вы... Не поддавайтесь печали, избегайте алкоголя, ссор. Вы будете чувствовать себя исчерпанным и усталым - у вас накопилось довольно много проблем.

Водолей. Вас ожидает много веселых встреч и радостных сюрпризов. Вы будете чувствовать себя очень хорошо, если не будете категоричны. Встреча с новыми людьми откроет новые горизонты.

Рыбы. Разлад в отношениях с семьей, любимым человеком, супругом может вылиться в неудовлетворенность собой и окружающим миром. Желательно меньше общаться, ничего не обещать и не подписывать важные документы, особенно финансовые. Не самое подходящее время для того, чтобы брать кредиты. Остерегайтесь воров.











