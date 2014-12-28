Массажист Макгрегора Василий Бриа: «Бог дал мне дар, чтобы я людей лечил»

Один из секретов успеха ирландского бойца по смешанным единоборствам его физиолог и массажист, позволяющий Конору, быстро восстановится после боя или тренировки Василий Бриа из Молдовы .

Василий приехал в Ирландию в 2001 году, работал на стройке, физиотерапией начал заниматься в начале нулевых. Он часто сталкивался с тем, что у многих моих соотечественников были проблемы со спиной и позвоночником из-за нагрузок на работе.

Корреспондент «Нашей газеты» встретился с Василием, его семьей и коллегами в клинике DF Medical Centre в Люкане.

Василий рассказывает:

Помню, ребята жаловались на боли в спине, в суставах, и, зная о том, что я смыслю в массаже, обращались ко мне. Так вышло, что в семье этим ремеслом хорошо владели близкие мне люди. Ещё с детства помню, как бабушка, а потом мама оказывали медицинскую помощь и делали качественный массаж. Они всегда меня учили народной медицине, массажу, но профессионально я стал этим заниматься позднее. Трудно сказать точно - профессионалом тогда я был или нет. Могу сказать одно - я всегда любил это дело, и всегда старался делать его хорошо. Когда что-то не знал - всегда читал, развивался. Очень давно моя мама часто говорила мне, что у меня дар, и что у меня получается лечить. Я тогда не обращал на это внимания, но со временем, когда стал профессиональным спортивным массажистом, я начал чаще вспоминать её слова. Кто знает, может Бог на самом деле дал мне дар, чтобы я людей лечил.

Несколько лет назад меня пригласили в дом к ирландскому чемпиону по смешанным единоборствам Конору Макгрегору. Он тоже живет в Люкане, кто то из знакомых видно и посоветовал. Я вообще не знал кто он. Помню, в доме целая команда с камерами. Потом я был срочно вызван в Лас-Вегас, в 2014-м, и после этого уже всегда был в команде. Я ездил с ним и его штабом много раз в Лас-Вегас, Бостон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, в Португалию, Исландию... Массаж очень помогает его гибкости. Для меня это удивительный опыт работы. Находясь рядом с Конором, я многое увидел и узнал современный спорт с новой стороны.

Сейчас мне помогают сыновья Евгений и Максим, в команде моя супруга Родика, она работает с анализом - «Живая капля крови».

Массаж улучшает кровообращение, улучшает движение человека. Кроме того, массаж и растяжка снимают усталость и приносят физическую и психологическую стабильность.

Мы занимаемся только с натуральными препаратами, я сам делаю настойки и мази на природных компонентах, использую препараты Мертвого моря. Все проблемы от стресса, как только мы перестаем контролировать стресс – начинаются болезни. Мы предлагаем традиционную терапию по старинным рецептам, массаж, физиотерапия, банки, много работаем с точками. Это не акупунктура, за здоровье человека отвечает позвоночник, он соединен нервными окончаниями с каждым органом. Поэтому, если что-то болит, то обычно проблема именно в позвоночнике.

Наши люди работают на стройках и в офисах, а 80% наших пациентов приходят с грыжей позвоночника. Если 8 часов сидеть на кресле в офисе – нарушается система кровообращения, физическая же работа приводит к нагрузкам и износу опорного аппарата. Болезнь, не чувствуется в туже минуту, и к нам пациент попадает, обычно с букетом заболеваний. Мы пытаемся помочь всем, но и о расслабляющем оздоровительном массаже желательно не забывать. Вообще, организм человека достаточно сложная система. Если болит нога, нужно найти ту точку и идти по мускулу, а боли в спине могут быть вызваны непорядком в животе. С помощью массажа можно лечить мочевой пузырь, печень, почки, простату. Я скажу - 99% пациентов уходят от нас здоровыми, пройдя 10-12-дневный курс лечения. Все, конечно, зависит от диагноза, у меня был клиент с поврежденным диском позвоночника, тогда потребовался курс 38 дней. Один прием в нашей клинике стоит €50.

Я всем говорю, что результат должен быть с первого массажа, если такого эффекта нет, то лучше не ходить к тому специалисту. Если после массажа не болит источник, а болит массаж – то значит, он сделан хорошо. Мы работаем с детьми и взрослыми, делаем массаж для беременных, помогаем восстановить кровообращение.

Если необходимо поставить диагноз или определить только зарождающиеся в организме проблемы на помощь приходит Родика Бриа, она с помощью микроскопа делает анализ крови.

Говорит Родика:

В отличие от клинических испытаний, где клетки разделяют от плазмы и высушивают, а затем анализируют с помощью химических препаратов, «Живая капля крови» анализирует цельную кровь под микроскопом. С помощью этого анализа можно определить кислотность организма, а это основа всех болезней. Головокружение, тошнота, бессонница – симптомы, которые мы игнорируем, но анализ крови показывает точно, источник болезни, определяет риски инфаркта и инсульта, подсказывает что делать. Мы выявляем паразитов, уровень токсинов, определяем те болезни, которые грозят пациенту.

Кровь – это дорога жизни!

Если мы поможем кровообращению – это приведет автоматически к оздоровлению организма!

Василий и Родика Бриа, а так же их сыновья принимают пациентов в клинике DF Medical Centre по адресу: Ardfield House, Leixlip Road, Lucan, K78 V8W6

Директор центра Диана Финнеган, говорит: «Мы открыли многофункциональную поликлинику, у нас работает GP, хирург, гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, педиатр, гинеколог и конечно, физиотерапевты Бриа. Многие доктора говорят по-русски»

Записаться на прием к Василию Бриа можно по телефону: +353863949882, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">massageinlucan@gmail.com Веб сайт: www.vasilebria.com

Телефон Евгения Бриа: 0876241805

Родика Бриа анализ крови. Телефон: +353857407995, эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Веб сайт:www.rodicabria.com

Адрес клиники DF Medical Centre: Ardfield House, Leixlip Road, Lucan, K78 V8W6

Телефон: (01)5255342