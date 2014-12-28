Фильм «Город-Бабочка» - документальная сенсация.

Внимание европейских кинопродюсеров привлёк Висагинас, расположенный на северо-востоке Литвы в Утенском уезде.

Что же произошло там? Откуда столь повышенный интерес и специальное внимание к проблемам ординарного населённого пункта?

Журналист «Нашей газеты» Сабина Салим встретилась с режиссёром фильма Ольгой Черновайте и продюсером Джереми Куллинаном.

На создание полнометражного документального фильма о литовском городе, построенном в СССР для обслуживания Игналинской Атомной Электростанции (ИАЭ) ушло 4 года.

-Ольга, для начала расскажите, пожалуйста, о себе. Кто ваши родители, как они оказались в Литве? Как вы пришли в кинематограф?

- Моя мама приехала в Литву из России по распределению в 70-ыx после окончания «Института легкой промышленности» в родном городе Астрахань. Моего отца она встретила уже в Вильнюсе. В кинематограф я пришла достаточно поздно. После школы, поступила на химический факультет Вильнюсского университета. Получила степень бакалавра, затем окончила магистратуру. Профессиональную деятельность начала в одном из крупнейших печатных домов в Вильнюсе, в качестве технолога. Параллельно я училась на курсах фотографии, потом поступила в «Балтийскую школу кино и медиа» (BFM) при Таллиннском университете. Мой интерес к кино был непреодолим, и по завершении обучения я стала работать в литовских кинокомпаниях. В 2012 г. закончила свой первый документальный фильм «Если бы не ты».

-Расскажите, пожалуйста, о чём Ваш документальный фильм «Если бы не ты» (Jei Ne Tu)?

- «Если бы не ты» - фильм о людях с психологическими отклонениями. Двое юношей выросли в интернате, и на протяжении более 10 лет жили в одной комнате. Они дружили и делились всем, что имели. Случилось так, что девушка, живущая в том же интернате, внесла раздор в их отношения. Оба парня были неравнодушны к ней. События фильма развиваются вокруг этой межличностной дилеммы.

-«Город –Бабочка» - ваш второй проект. Какова основная фабула фильма?

- Мой полнометражный документальный фильм «Город-Бабочка» поднимает вопросы национальной идентичности, Родины, дома, земли и языка. Судьбоносными становятся вопросы демократии, проблемы толерантности и взаимоуважения наций одной небольшой страны друг к другу. Общество не гомогенно, а гетерогенно, разнородно, у каждого свое уникальное мировоззрение, взгляды на жизнь, политические убеждения. Но даже это не препятствует мирному сосуществованию «под одной крышей» - к этому призывает фильм.

-Как произошла Ваша встреча с Джереми Куллинаном (Jeremiah Cullinane) - основателем компании Planet Korda Pictures, которая взялась за съемки фильма? Чем Вы объясняете интерес ирландцев к этой теме?

- С Джереми мы встретились в Вильнюсе в одной продюсерской кинокомпании. Я работала над производством моего первого фильма, а Джереми монтировал свой фильм «Книгоноши» (Books smugglers). В дальнейшем он продюссировал несколько фильмов с литовскими коллегами. Мой проект также был включён в его план, благодаря чему мы начали продуктивное сотрудничество.

- Джереми, расскажите о Вашем фильме «Книгоноши»?

Мой фильм о Литве, точнее о том, как литовцы сохранили свой язык, будучи в составе Российской империи во второй половине XIX века. Я был чрезвычайно тронут историей подпольной доставки книг на литовском языке через границу с целью передачи языкового наследства подрастающему поколению. Это напоминало события в Ирландии, где родной язык был запрещён англичанами. Культурное наследие народа сохранилось только благодаря отчаянным стараниям энтузиастов-патриотов.

- Ольга, c какими трудностями пришлось столкнуться в процессе съемок фильма?

- Война в Украине оказала критическое влияние на жителей Литвы, усугубив внутренние разногласия. Болезненным эхом отозвался конфликт и на жителях Висагинаса, превалирующее большинство которых составляют русские, имеющие родственников и друзей, как в России, так и в Украине. Психологическая атмосфера в городе накалилась до предела, вызвав почти параноидальное отношение граждан к средствам массовой информации: люди стали с подозрением относиться к съёмочной группе, а некоторые герои фильма и вовсе отказались от дальнейших съемок.

-Однако, фильм удалось закончить, увидят ли его жители Ирландии?

-Мировая премьера фильма состоялась 14 июля на крупнейшем ирландском кинофестивале Galway Film Fleadh. Мы также надеемся на показ фильма в Дублине и в других частях Ирландии.

-Вы сейчас практически живете на две страны - Ирландию и Литву. Нравится ли вам в Ирландии? Трудно ли было привыкнуть к новому стилю жизни? В чём Вы видите различие этих двух европейских стран?

- Мне очень нравится в Ирландии, люди - дружелюбные и приятные, легки в общении, атмосфера в целом не напряженная. Я здесь уже почти 5 лет, но все еще привыкаю. Несмотря на то, что обе наши страны близки по территории и по религиозной направленности, я всё же нахожу много различий. Они, прежде всего, сказываются на менталитете народа, на общей культуре и исторических истоках, объясняющих основные нюансы расхождений.

-В прошлом году «Нашей газете» исполнилось 15 лет. Что бы вы хотели пожелать русскоязычным жителям Ирландии?

- Мои сердечные поздравления, 15 лет - это здорово! Я желаю всем русскоязычным жителям Ирландии жить в мире и согласии со всеми и с самими собой. Постарайтесь найти себя в этой стране, причём не только в профессиональном плане, но и в моральном и психологическом. И ещё я желаю вам счастья и радости в этой интересной, красочной стране.

-Ольга, спасибо Вам большое за интервью и за Ваш титанический труд. Мы также желаем Вам успехов на профессиональном поприще и дальнейших достижений в кинематографе во имя мира и всеобщего блага.

От себя добавлю, что фильм привлёк интерес зрителей и имел немалый успех. После окончания показа посетители ещё долго обсуждали поднятые создателями ленты проблемы. Действительно, нелегко было понять причину искусственно создаваемых трудностей, ввергающих представителей не титульной наций в напрасные страдания.

Фильм посетили и жители Висагинаса - Татьяна Попова и Екатерина Конева, уже более 10 лет проживающих в Голвее. Татьяна Попова была вынуждена покинуть родной дом, так как средняя школа, в которой она работала преподавателем русского языка и литературы, была закрыта решением литовского правительства. Недавно она посетила Литву и с ужасом констатировала, что негативная атмосфера в городе усугубляется, а население неуклонно сокращается. Сегодня, число жителей Висагинаса сократилось с 25-и до 2-х тысяч.

Екатерина Конева призналась, что закрытие атомной электростанции оставило без работы почти всё взрослое население города. У молодых людей перспектив оказалось ещё меньше, и вместе с ровесниками она покинула родной дом и семью сразу по окончании средней школы.

Разве к этому мы стремились, разрушая тоталитарный режим и стремясь к демократическим преобразованиям?

Создатели фильма «Город – Бабочка» искусно приподняли завесу запретного, предоставив нам информацию к размышлению. В этом - сила кинематографа.

Сила же народа - в единении, ибо разногласия на почве естественных физических различий есть не что иное, как примитивная спекуляция с целью конфронтации. А людям для полного счастья нужен мир.

Мир вашему дому.

Сабина Салим