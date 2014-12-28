Алекс Дубас: «Ирландия – это праздник ожидания праздника»

Радиоведущий, журналист, писатель и просто хороший человек Алекс Дубас посетил Ирландию, выпил Guinness и прокатился на поезде Belmond Grand Hibernian.

Директор туристического агентства «Атлантическая Ирландия» Елена Безбородова попросила меня показать Алексу окрестности Дублина и сводить на завод Гиннесс.

В «самом высокогорном пабе Ирландии» Johnnie Fox’s было записано это интервью.

С.Т. Алекс, расскажи о себе? Кто ты? Такое ощущение, что ты везде: на радио, телевидении, в социальных сетях, книгах - такой media sapiens?

А.Д. На радио «Серебряный дождь» я веду вечернее шоу и, действительно, это не совсем журналистика. Вот сегодня побаливает зуб, и я хочу поговорить об этом, потом разговор под гитару с Маргулисом, и мы делаем это, прибиваем скворечник, потому что весна – у меня нет ограничений.

Другое мое место работы, где я нахожусь в штате, плачу налоги и получаю страховочные преференции - это телеканал «Культура», где я веду программу под названием «Наблюдатель». Она в позапрошлом году получила «Тэфи». Это утренняя ежедневная программа.

Еще книги, у меня их две – одна беллетристика, придуманная книжка. Она называется «Правила аквастопа», по ней сейчас сняли фильм, он должен появиться в прокате в конце года. Такие веселые и грустные истории о любви, приключениях и путешествиях, где главные герои выдуманы. А вторая книга называется «Моменты счастья», она вышла в октябре прошлого года и превзошла первую книгу 10-кратно. Семь переизданий с октября.

Это конечно невероятно красивая вещь. Это настоящая журналистика, социальный проект, то, что Светлана Алексиевич называет «роман голосов». Около 1000 людей, в том числе известных и интересных, делают прямой репортаж из своего момента счастья: «Совершенно не очевидного и непредсказуемого». И третья для меня сейчас, наверное, главная ипостась - это путешествия. Я путешествию вместе с «Клубом путешествий Михаила Кожухова», путешествую самостоятельно, как в Ирландию. Мне это очень нравится, я много сил и внимания уделяю этому. Собираю картинки мира. Видимо, будет книга. У нее уже есть название «Флаги на карте», там будут путевые заметки и ощущения.

Например, два года назад я ходил по Баренцеву морю на ледоколе «Arctic Sunrise» с активистами «Гринпис», которые атаковали станцию Приразломная. Правда, годом раньше, иначе бы мы, конечно, с тобой не сидели.

Восхождение на Килиманджаро, прекрасные поезда, такие как «Гранд Хайберниан», водные путешествия по Бирме.

Я постоянно стараюсь записывать какие-то вещи и рассказы друзей.

Например, понравился твой рассказ про ирландских «накеров», которые пленили меня и впечатлили.

С.Т. Что нового открыла тебе Ирландия, какие впечатления?

А.Д. Даже то, что мы увидели, только подтвердило мои ожидания. Клетчатый твид (кепка), полупьяное состояние от «Почина». Если бы была солнечная погода, ни ветринки, ни дождинки, было бы, на мой взгляд, намного хуже. Ну как можно эти кельтские кресты, поход сквозь туман, тундру в горах Виклоу, предвкушение паба принимать только в хорошую погоду? Будет теплый паб, а ты будешь сидеть в мокрой шерсти и возьмешь что-то крепкое и забористое. Будешь захлебываться слюной, неважно от того, что тебе принесут. А принесут, наверняка, что-то вкусное. Это ощущение, которое мне нравится, это праздник ожидания праздника.

Дело не в Чаудере (традиционном ирландском рыбном супе), не в музыкантах, просто и сейчас уже хорошо.

Я был в Ирландии лет 11 назад, посетил город Килдэйр. Поставил на лошадь по кличке Анжелина Джоли и, выиграл пару Евро. Это единственное, что я запомнил. Сейчас хочется распробовать Ирландию не спеша. Подробно, внимательно, обстоятельно.

С.Т. Твоя любимая фишка - путешествия. Что люди делают после твоих репортажей? Едут ли в описанные и показанные тобой места?

А.Д. Едут, едут! Я делал репортаж из города Скета в Грузии, там в спальном есть районе гаражи, и в этих гаражах Манана делает лучшие хикали. К ней ездят из Тбилиси, и она делает их честно, я это снимал. Спальный район пятиэтажка, и там куры бегают и овцы. Просто жители скинулись и решили организовать загородку. Тут же, около гаражей Манана чудесница делает эти хинкали. После этого репортажа человек 100 спросили: «Где этот ваш репортаж, где это было, как проехать?» Это работает.

С.Т. Алекс, расскажи про свою иммиграцию из Риги в Москву. Трудно ли было освоиться в большом городе, как ты пережил это?

А.Д. Я уехал в Москву, когда мне было 34. Я был состоявшийся человек. У меня в Риге было все: работа, латвийское телевидение, радиостанция, где я вел утреннее шоу, пожалуй, самое популярное в стране, я делал это 10 лет. Я не понимал, что делать дальше.

Артем Троицкий позвал меня на радио «Серебряный дождь», сказал «поживи год в Москве». Я подписал контракт на год, чтобы просто развеяться, что-то поменять, выйти из зоны комфорта, но точно, не было целей задерживаться. Сейчас уже пошел 12-й год, мы продлеваем контракты. Я уже получил вид на жительство в России, это многое упрощает.

Я, конечно, не собираюсь получать российское гражданство, потому что ассоциирую себя с Латвией, из которой я якобы ненадолго уехал. Приятно ощущать чувство Родины, ну и дает некую возможность не участвовать в политических спорах, на баррикадах и прочее:

«Ну, потому что Владимир Путин не мой президент».

А еще Алекс показал мне, как делать короткие видеорепортажи в социальных сетях, и мы даже записали один совместный. Надеюсь, короткие истории про Ирландию станут хорошим дополнением статьям в «Нашей газете».

С Алексом Дубасом беседовал Сергей Тарутин.

Фото и видео автора.