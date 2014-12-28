Елена Сафонова: «Я, видимо, сделала все, что могла...»

На сцене давали «Свободную любовь» режиссера Житинкина — постановку пьесы «Эти свободные бабочки» американского сценариста Леонарда Герша. В 1950–1970-х Герш писал для Голливуда и даже номинировался на «Оскар» за сценарий к «Забавной мордашке» с Одри Хепберн. «Бабочки» — единственная его театральная пьеса. В ней предельно точно и остроумно зафиксирован закат эпохи «детей цветов».

В центре сюжета — слепой парень по имени Дон, покинувший родной дом ради вольной жизни музыканта. Поселившись в съемной квартире, он обнаруживает по соседству эксцентричную актрису по имени Джил. Влюбившись друг в друга, общими силами они пытаются осуществить свои мечты. Ирландская премьера «Любви» организована компанией MCA Events.

В постановке задействованы знаменитые актеры кино: Дмитрий Дюжев (Бригада, Остров), Мария Горбань (Кухня, Доктор Тырса), Валентин Смирнитский (Три мушкетера) и Елена Сафонова (Зимняя вишня).

Из всех артистов, только Дмитрий Дюжев ранее выступал на сцене «Олимпии». В 2004 году в рамках «Дублинского театрального фестиваля» ирландскому зрителю была показана постановка Деклана Доннеллана «12 ночь» Вильяма Шекспира с его участием.

Корреспонденты «Нашей газеты» встретились с Еленой Сафоновой, исполнявшей роль мамы Дона в спектакле.

Елена, вы впервые посетили Ирландию?

Я впервые в Ирландии. Мне всегда интересна была Ирландия и Шотландия. Я была в Лондоне, а вот Ирландию и Шотландию мне бы хотелось посетить. Я бы хотела приехать сюда просто так. Я видела картинки Ирландии. Мне интересна история страны. У меня какие-то зачатки знаний в голове остались.

Вы жили во Франции, там Нормандия – тоже земля кельтов.

Здесь какая-то другая природа. Я впервые на острове, и мне очень интересно.

Насколько была трудная история Французской иммиграции?

(В 1992 году Елена вышла замуж за французского актёра Самюэля Лабарта. Муж ревновал супругу к её успеху, в том числе и во Франции, где его воспринимали только как мужа Сафоновой. В итоге он подал на развод. По французским законам детей, рождённых на территории страны, граждан Франции, нельзя вывозить за рубеж для постоянного проживания одним из родителей — до совершеннолетия ребёнка. Сафонова судилась за сына три года, но это не помогло. Сын остался жить с отцом во Франции. Прим. Редакции.)

Я иммигрировала из Советского Союза. Тогда все только начиналось, вся перестройка. Я приехала во Францию, где я никого не знаю. Мне было трудно, в том смысле, что мне было скучно. Не было своего круга общения личного. Для этого нужно прожить какое-то время, обрасти друзьями, которых ты понимаешь, с кем складываются общие интересы. Ими я не обросла, в этом плане мне было трудно. Я скучала очень.

Сначала была «Зимняя вишня», от которой все сошли с ума, великолепные актеры и новый образ. Как давалось возвращение в новую Россию?

Я не ожидала, думала, что меня забыли, а меня не забыли, стали предлагать очень много работы, это было неожиданно для меня. Пока я жила во Франции, работы было мало, и я соскучилась, мне хотелось творить, и действительно появились какие-то работы, даже я их помню. «Женская собственность» с Димой Месхе или с Сережей Жигуновым «Принцесса на бобах» - этот фильм неожиданно получился, я думала, будет какое-то барахло «розового цвета», такое «сусальное золото», и вдруг получился такой милый обаятельный фильм.

Вам больше нравится театр или кино?

Сейчас мне безразлично, но кино я люблю с детства. Я выросла на ящиках с костюмами, стоящих за кадром. Где бегают костюмеры, кто-то курит, ругается. Я выросла в этом. Я кино обожала. Любила запах грима, запах «тройного одеколона» которым раньше снимали грим. Тогда же не было разгримировочных лосьонов. Умывались тройным одеколоном, особенно мужчины, и этот запах для меня был запахом советской киношной гримерки. И я его обожала, я все любила в кинопроизводстве.

Сейчас не люблю, я устала. Я устала, потому что любой человек, я не берусь говорить за всех, но я предполагаю, что я не одна такая. Я, видимо, сделала все, что могла. Что мне господь дал – то я и сделала, а выше головы уже не прыгнуть. Поэтому мне это не так уже интересно, мне это в тягость.

У вас были всегда великолепные партнеры: и Виталий Соломин и Сергей Жигунов.

Они и сейчас великолепные. Летом я снималась в сериале. Сейчас кино мало, в основном сериалы. Это во всем мире так. И у меня были две чудесные партнерши Марина Яковлева и Таня Орлова из театра Маяковского, и вот мы такие три главных персонажа. Старые тетки, которые пустились в бега. Потому что они на старости лет обнаружили, что, скорее всего, они никому не нужны уже. Такой замечательный сериал. Так хорошо провела лето, душевно с девушками, которых я люблю. И они замечательные артистки, очень разные они. Таня смешная – мужеподобная и Маринка Яковлева такая визгушка-хохотушка. Надеюсь, что получилось что-то очень достойное. Когда у женщины начинается пенсионный возраст, и ты понимаешь, что жизнь уже прожита, а еще хочется что то сделать и надо попытаться успеть что-то сделать, а ведь можно и не успеть…

Сама постановка «Свободная любовь» вызвала неоднозначные чувства зрителей.

С одной стороны – замечательный актерский состав и знаменитый автор, с другой – тема спектакля вырвана из оригинального контекста Герша, темы хиппи «детей цветов». В результате растянутая на 3 часа тема взаимоотношения полов, и отцов и детей начинает немного напрягать.

Интервью: Сергей Тарутин

Фото: Ирина Василевича