Михаил Горевой: «Счастье - это, наверное, смысл жизни»

В этом году в программе фестиваля было несколько русских премьер: «Большой» Валерия Тодоровского, «Теснота» Кантемира Блогова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Студент» Кирилла Серебрянникова и скандальный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Как всегда на фестивале было много гостей, в том числе известные российские актеры и режиссеры: Валерий Тодоровский, Юрий Колокольников, Любовь Аксенова, Диана Пожарская, Макар Запорожский, Равшана Куркова и другие.

Наш постоянный корреспондент Елена Закарите побывала на фестивале и встретилась с актером, режиссером, педагогом Михаилом Горевым.

Михаил - человек очень яркий, многогранный и искренний. Мы сидели с ним рядом на церемонии награждения, и я слышала, как он комментирует тот или иной фильм, аплодирует полюбившимся актёрам и делает это громко, от всей души, не жалея ладоней. В этот момент он сам был зрителем. С такими людьми я могу говорить часами, а лучше слушать, слушать…

М.Г. На фестиваль меня пригласил Ричард Кук, человек известный. Он проводит этот фестиваль в Москве. Он знает, кто я такой, а я знаю, кто он такой. Фестиваль Subtitle очень мудро сделан. Здесь есть возможность повидаться лично с кастинг-директорами, а их здесь восемьдесят. А кастинг-директор для меня - важнейший человек. Это же прямая дорога в кино. Можно сказать, что я стал на 80 директоров богаче. Помимо Европы, есть директора из Австралии и Канады. Сейчас в Австралии и Новой Зеландии очень много всего снимается. Мой товарищ Ли Томахори из Новой Зеландии, я у него снимался в фильме «Умри, но не сейчас». Вот это было бы круто.

Е.З. Но как же театр? Вы же руководитель? Когда Вы уезжаете на сьёмки, на кого Вы оставляете театр?

М.Г. Хороший руководитель это не тот, который все делает сам, а так, чтобы машина двигалась без него. Чтобы все работало. У меня не всегда это получается. Но это заблуждение - думать, что времени не хватает. Я действительно универсальный солдат, работаю в кино и в театре, еще и преподаю, еще и аудиокниги у меня. Люблю я это.

Е.З. У Вас маленькая дочка. Когда вы уезжаете надолго, она не скучает?

М.Г. У меня еще и взрослые дети, и внуки.

Е.З. Да, но маленькие, они в нас сильнее нуждаются. Как Вы справляетесь с ролью папы?

М.Г. У меня трое детей и трое внуков. Мне повезло очень. В моей жизни случилась одна неприятность - от меня ушла жена. В тот момент я остановился и понял, что очень одержим театром, своей работой и абсолютно не уделяю внимания детям. Я успел поймать эту ситуацию, и сейчас у меня все хорошо. Дети меня любят. Я с ними в шикарных отношениях, в товарищеских, и в отцовских тоже, в семейных. Но я ж преподаю, и я хорошо знаю, что в некоторых семьях тяжелые отношения отцов и детей. Это печально. И я благодарен судьбе, что у меня с моими детьми все хорошо.

Е.З. Значит, Вы - уже счастливый человек. У Вас есть формула счастья? Что такое счастье?

М.Г. Непростой такой вопрос. Счастье - это, наверное, смысл жизни. Наверное, мы для этого и живем. Оно лежит под ногами. Кстати, сегодня в Килкени я вдруг от счастья прямо захлёбывался. Я сидел в старинном пабе, уже после всего, когда закончились встречи. Я решил отметить с мистером Гиннессом, спросил, где тут лучшее место. Сидел, смотрел на ирландцев, которые о чем-то хохотали, веселились, очень душевно и мне так было кайфово. Говорят, что не надо такими вещами делиться. Зачем? А я думаю, надо. Надо потому, что такое бывает - ощущение полного счастья. И это круто. И дома у меня хорошо, и жена меня любит. Я вообще счастливый человек. Счастье - не тогда, когда ты будешь умирать, а вокруг тебя будут петь о том, как хорошо и счастливо ты прожил свою жизнь. Нет. Жить надо прямо сейчас.

Е.З. А еще я хотела бы спросить о Спилберге. В его фильме «Шпионский мост» у Вас была одна из ключевых ролей - второго секретаря посольства Ивана Шишкина. Очень яркая, колоритная. Как Вам работалось с ним? Какой он? Спилберг? А Том Хэнкс?

М.Г. Ай, как мне хорошо с ним работалось, Вы даже себе не представляете. Это удивительный человек. Он - человек будущего. Ему семьдесят лет, а он внутренне настолько, нет, не наивный, а очень открытый. Знаете, в космосе есть черные дыры, которые засасывают в себя все, что попало: пространство, время, планеты, мусор. Такой мега - пылесос.

А вот Стивен Спилберг, он - белая дыра в космосе, из которой наоборот льётся какое-то знание, свет какого-то добра, созидания внутреннего, духовного богатства. Он - удивительный человек. Он - доступный человек. Я сначала очень волновался попросить сделать фото с ним, неделями с ним работаю, а не могу. И в какой-то момент я сказал: «Слушай, Стивен, мне для сына. Он так хочет». Он говорит: «Ну конечно, Майк, давай. Ну-ка, ребятки, включите мне свет. Так, стоп, Майк, вставай. Так. Ну, снимай». Понимаете?

И Том Хэнкс такой же. Чем крупнее художник, чем он настоящее, тем меньше пафоса и спеси. Тем более он доступен. Это не значит, что он лезет целоваться в дёсны, нет, это значит, все по-человечески. Как нам хотелось бы жить. Он такой классный человек. Потом была премьера в Берлине. Мы сидели за столом. Я привёз дочку. Мы общались, хохотали, хулиганили. Да, ребят, мне вообще-то в жизни повезло, чего тут лукавить-то.



Общаться с Михаилом было очень легко. Человек он простой и душевный. А ведь за спиной у него столько всего - игра в аншлаговых спектаклях Театра имени Маяковского с великими актерами: Натальей Гундаревой, Арменом Джигарханяном, Эммануилом Виторганом, Аллой Балтер, Евгенией Симоновой. В 1992 году переезд в Америку, мечты попробовать себя в качестве актера в Голливуде разбились на мелкие осколки. Пришлось работать и официантом, и сиделкой, и разносчиком пиццы, и таксистом, и даже маляром. Но зато Михаил очень быстро выучил английский. Потом он работал переводчиком в российско-американской компании и смог позволить себе купить дом, за кредит расплачиваться пришлось бы всю жизнь. Михаил подумал: доживу до седин, а следующим важным событием станут мои похороны. Нет, это скучно. И вернулся в Россию. Сейчас в фильмографии более 70 фильмов и сериалов, среди которых «Антикиллер 2: Антитеррор», «Остановка по требованию 2», «Умри, но не сейчас», «Шпионский мост», «Телохранитель киллера». Он руководит театром «Московская антреприза Михаила Горевого». У него замечательная семья. Жена Олеся, семилетняя дочь Сонечка, уже взрослые Даша и Дмитрий, внуки и названая дочь Анна Цуканова-Котт с ее сынишкой Мишей. И еще много можно было бы написать, а пока я благодарю Михаила за интересную беседу и желаю актерской удачи.

Текст: Елена Закарите



Фото: I.R.P.