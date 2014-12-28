Марк Лучин: «Если Вы хотите стать руководителем – должны научиться ставить задачи»

Марк Лучин является автором двух уникальных систем, одна из которых — фенотипология — уникальный инструмент для психологической типизации людей на основе их внешности, а вторая система — инструмент под названием "Сильное мышление".

Марк встретился с корреспондентами «Нашей газеты» во время семинара для предпринимателей, организованном в Дублине.

Н.Г. Какое мышление имеет право называться сильным? Чем принципиально отличается от стандартного?

М.Л. Сильное мышление – это технология того, как можно алгоритмировать мозг. И тогда, когда нормальный человек делает все методом проб и ошибок, «обученный» двигается строго по алгоритму. Он не боится проблем, проблема ему интересна. У него в голове есть четкий план, он берет задачу как галлюцинацию, затем из нее он делает ряд задач. Основная масса людей любит получать задачи, а человек, вооруженный «сильным мышлением», умеет ставить задачи. Если Вы хотите стать руководителем, вы должны научиться ставить задачи.

«Сильное мышление» помогает построить на базе знаний определенный алгоритм, приносящий эффективное решение и обходящий конкурентов. «Сильное мышление» помогает найти уверенность в себе, и это крайне интересная технология, которая существовала всегда.

Методика применима к любой ситуации — и бизнесу, и политике, и семейным делам.

«Сильное мышление» используется сейчас во всех крупных фирмах.

И выбор один: либо мы с помощью технологии зарабатываем на других, или другие зарабатывают на нас. Многие вещи можно просчитать заранее организационно.

Н.Г. Практически Марк и его коллеги преобразовали бизнес в инженерную задачу.

Н.Г. Марк, на ваши семинар в Ирландии пришли начинающие бизнесмены, и вы разбирали конкретные ситуации, с которыми они столкнулись. Можете прямо сейчас привести конкретные примеры применения «сильного мышления»?

М.Л. Да, конечно! Вот, например, пришел производитель майонеза и кетчупов. Ему нужны деньги на оборудование для вакуумной упаковки.

Я спрашиваю:

- Что важнее — цель или средства? Первый алгоритм – в чем цель?

- Увеличить срок хранения, избавится от бактерий, которые портят продукцию. Нанятые специалисты также получили задание. Они выбрали вакуум.

- Что поможет убить бактерии?

- Например, заменить газ в упаковке.

- Убрать кислород из воздуха и пакетировать в газовой среде.

Оказалось, что у хозяина производства есть коптилка рыбы по соседству. И он вывел трубу от коптилки в цех по производству и пакетирует в газовой среде. Кроме экономии €200000 он еще и получил побочный эффект – новый метод придает пряность и дополнительный вкус продукту.

Или вот еще пример из Германии. Мы сидим с одним из партнеров, и на руке у него достаточно крупные часы. Я беру этот пример и спрашиваю у него:

– Скажи, пожалуйста, вот это что у тебя за часы? А почему они такие большие?

– Это подводные.

– А подводные часы – это что такое?

– Ну, чтобы под водой…

– Ты подводник?

– Нет. Просто туда вода не попадает.

– Скажи, пожалуйста, а большие зачем?

И он мне ещё раз объясняет:

– Ну, они подводные…

– Я понимаю, почему они подводные. Я тебя спросил, почему они большие...

– Ну, чтобы вода не попадала.

- Но почему просто не сделать такие часы, чтобы просто воде некуда было поступать? Сделать их маленькими, но например, наполнить маслом?

- О, да интересно!

Оказывается, большинство людей не могут отделить цель от средства. Для того, чтобы мысль заработала, преследуя цель, а не средства, нужно свой мозг разогнать.

Н.Г. Видно, Марк, вы — человек бывшего Советского ВПК. Для любой бизнес задачи вы найдете инженерное решение?

М.Л. Конечно! Помните известную историю, как американцы разрабатывали ручку для космоса? Потратили миллионы долларов для пера, работающего в невесомости. А спецы из СССР просто дали Юрию Гагарину в полет химический карандаш для записей!

А еще Марк — автор целой науки – «Фенотипологии», определяющей интеллекта по лицу.

Фенотипология объединила в себе изучение четырёх предметов: физиологии, психофизиологии, психологии и компенсаторных механизмов. И все эти дисциплины имеют явственное отражение на лице! Зная и понимая смысл пропорций, размеров, штрихов (вплоть до формы и густоты бровей), нюансов (включая размеры, глубину и количество морщинок вокруг рта) и прочих отличительных признаков внешности (то есть, владея фенотипологией), можно за несколько минут определить у отдельно взятого человека… практически всё.

Когда наш разговор о «сильном мышлении» закончился, Марк просто попросил показать фотографии близких и буквально на глазах открыл черты их характера, перспективы и направления их деятельности. Причем все это сделал достаточно точно, поскольку характер взрослых детей, например, уже сформировался, и описанные им вещи совпали почти на 100%.

Марк Лучин обещал приехать со своим семинаром по Фенотипологии и Сильному мышлению еще раз.

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