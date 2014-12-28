«У Моста» - самый «ирландский» русский театр!

Авторский Театр «У Моста», созданный в 1988 году Сергеем Федотовым, буквально взорвал театральную ситуацию Перми яркими, нестандартными спектаклями. Первоначально свое имя театр получил благодаря соседству с Камским мостом, но постепенно словосочетание Театр «У Моста» становится знаком, выражающим его художественную концепцию.

Постановки Федотова являются, по сути, мостом между реальным и потусторонним, бытовым и мистическим, сознательным и интуитивным.

Неслучайно театр для выражения собственной эстетики придумал слоган «У Моста» – Мистический Театр, в котором все реально, и Театр Реальный, где все Мистика».

Мистика в данном случае становится метафорой художественного метода, целью которого является поиск способов воплощения на сцене глубинного, незримого, относящегося к сфере человеческого подсознания.

Основной круг авторов так или иначе связан с мистикой (Н. Гоголь, М. Булгаков, Ф. Достоевский, У. Шекспир, Б. Стокер). А самое главное, в театре не ограничиваются постановкой одной пьесы автора, чаще всего возникают трилогии или даже циклы. Такой подход открывает возможность досконально исследовать и проникнуть в самую суть авторского мира, уникальной авторской логики со всеми её парадоксами и загадками.

Театр «У Моста» является первооткрывателем в России ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Спектакль «Сиротливый Запад» был показан в Москве на фестивале «Золотая Маска-2008». А в 2010 году театр стал Лауреатом «Золотой Маски» за спектакль «Калека с Инишмана».

Театр «У Моста» принял участие в 164 театральных фестивалях, гастролировал в Индии, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Египте, Косово, Украине, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Словакии, Венгрии, Грузии, Турции во многих городах России.

Театр «У Моста» планирует расширять свой репертуар, последовательно развивая каждое из направлений. Такой принцип строения репертуарной политики способствует, во-первых, развитию творческого метода Театра энергии, атмосферы и острого психологизма, во-вторых, лабораторному постижению художественного мира того или иного автора, в-третьих, поиску и изобретению нового театрального языка, новых принципов и техники актерского существования на сцене.

Федотов Сергей Павлович – Художественный руководитель «Пермского театра «УМоста», Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии, Дважды Лауреат краевой премии в сфере культуры, Лауреат Национальной премии «Золотая Маска», Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат Строгановской премии. В 2004 году за постановку «Собачье сердце» (М. Булгаков) был признан лучшим режиссером Чехии и стал первым иностранцем в истории «Чешской Национальной премии», удостоенным этой высшей награды. В марте 2006 года министр культуры Чехии вручил С. Федотову приз газеты «Пражские новости» за особый вклад в чешскую культуру. 11 января 2011 года в день своего 50-летия Федотов был удостоен чешской медали им. Езефа Юнгмана. 18 мая 2012 года Сергею Федотову присуждена премия Правительства РФ им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Виктор Шрайман, член жюри Национальной премии «Золотая Маска», вице-президент Международного фестиваля «Кук-Арт», на открытом обсуждении спектакля «Калека с Инишмана» сказал: «Удивительно, как режиссерская идея Федотова распространяется на артистов таким образом, что они играют в едином ансамбле – это сегодня большая редкость – и создают на сцене совершенно особый мир. Они проникают в психику своих невероятных чудаковатых персонажей и перевоплощаются в них, причем не только внешне, но внутренне, что сейчас встречается еще реже. Все об этом говорят, а как это делается на практике, давно забыли... Как Федотову это удается, для меня загадка и тайна. Я очень долго в профессии, я вижу и знаю режиссерскую технологию, но в данном случае понять механизм этого чуда невозможно. У Федотова потрясающие спектакли во всем - по целостности, по органичности сочетания всех компонентов: костюмов, сценографии, музыки, ансамбля. Казалось бы, все заложено в пьесе автором, кажется, нужно только произнести текст, и история начнется сама собой. Но это иллюзия, здесь все придумано театром и сделано вместе с автором. Пьеса открыта по смыслу, но открыта не мозгами, а сердцем… это очень христианский спектакль, после которого начинаешь мириться с человечеством и прощать…»

Марина Тимашева, обозреватель Радио «Свобода», назвала Сергея Федотова одним из тех немногих режиссеров, которые не приемлют простого выдумывания приема и навязывания его пьесе. «Спектакли Сергея Федотова так же объемны, как и пьесы, которые он ставит. Удивляют, поражают, очаровывают. Так показать МакДонаха может только Федотов».

В Ирландию артисты театра привезут две постановки - «Женитьбу» Николая Гоголя и «Калеку с Инишмана» Мартина МакДонах.

«Женитьбу» покажут в Голвее 17 февраля и в Дублине 20 февраля.

Продолжительность спектакля: 2.20 с антрактом

Режиссура и сценография – Сергей Федотов

Вместо бытовой комедии на сцене возникает фантасмагория с чудесами, невероятной логикой и неожиданными поступками. Кочкарев – черт, который крутит на сцене «бесовские штучки». Призрачные видения пугают и завораживают. То со скрипом открывается дверь шкафа, куда бесшумно проваливается Степан, то в окне появляется мертвенно-синее лицо, может быть даже самого дьявола… Гоголевский мистицизм соединяется со щемящей – гоголевской же темой одиночества и беззащитности человека перед миром, перед жизнью, перед вечными ее искусами и противоречиями.

Дата премьеры: 1992

«Калеку с Инишмана» покажут в Голвее 18 февраля и в Дублине 21 февраля.

Продолжительность спектакля: 2.40 с антрактом

Режиссура и сценография – Сергей Федотов

Театру удалось воплотить странную, смешную и трогательную историю МакДонаха как истинно ирландскую, дерзко и весело сочинить своих героев так, как если бы пермские актеры сами пережили целиком всю историю Ирландии, как если бы они впитали ее через сумасшедший «Риверданс» и лирические ирландские баллады.

Это спектакль, в котором удивительным образом смешались смех сквозь слезы, горечь несбыточных мечтаний, романтическая любовь и невероятный обман, сыгравший мистическую роль в судьбе калеки Билли. Персонажи спектакля ужаснут и рассмешат, встревожат и вызовут сочувствие.

Дата премьеры: 29 января 2009

Билеты на ирландские премьеры театра «У Моста» в Ирландии

Голуэй: An Taibhdhearc Theatre, Middle Street, Galway

Суббота, 17 февраля, начало в 20.00 «Женитьба»

Воскресенье, 18 февраля, начало в 20.00 «Калека с Инишмана»

https://antaibhdhearc.ticketsolve.com/shows

Дублин: Civic Theatre, Belgard Square East, Tallaght

Вторник, 20 февраля, начало в 20.00 «Женитьба»

Среда, 21 февраля, начало в 20.00 «Калека с Инишмана»

https://civictheatre.ticketsolve.com/shows/873583512?_ga=2.192345962.137660038.1515934326-1987931068.1510310300

Информация: https://www.facebook.com/events/308856929605034/