Сергей Федотов: «Мистические символы стали неотъемлемой частью театра «У Моста»

Ирландские премьеры пермяков в голвейском An Taibhdhearc Theatre посетила постоянный корреспондент «Нашей газеты» Сабина Салем.

Согласно определению самого основателя и художественного руководителя театра Сергея Федотова, «театр - это мистическое поле», погружаясь в которое актёры и зрители оказываются «в Новом Магическом Пространстве». А ведь это именно то, чего нам не достаёт. Бегущие бесконечной чередой элегичные дни с устоявшейся рутиной подчас не оставляют не только яркого следа, но даже лёгкой регалии на скромном полотне жизни. Посему известие о гастролях мистического Пермского театра внесло приятное разнообразие в повседневную суету в предвкушении необычного зрелища.

Созданный в 1988 году, «У Моста» трансформировался в символический «мост между реальным и потусторонним, сознательным и бессознательным, бытовым и мистическим» и буквально «взорвал театральную ситуацию яркими, нестандартными спектаклями».

Актёры принимали участие в 159 российских и зарубежных фестивалях, гастролировали в Индии, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Египте, в прибалтийских республиках, в Турции и, естественно, во многих городах России. Теперь добрались и до «Изумрудного острова», чтобы «зажечь сердца людей».

Репертуар театра весьма внушителен и строится на сочетании лучших образцов русской и европейской классики, новейшей драматургии, «а также театральных постановок и проектов, созданных на стыке разных жанров». Режиссёр адаптировал на сцене произведения М. Булгакова, Шекспира, материализовал Дракулу и Франкенштейна. В Ирландию труппа привезла две постановки: «Женитьбa» Николая Гоголя и «Калека с Инишмана» Мартина МакДонаха.

После спектакля я встретилась с актерами и художественным руководителем театра.

Мой первый вопрос был весьма тривиален:

- Чем Вас привлекла Ирландия?

- Во-первых, интерес к творчеству Мартина МакДонаха. Он - гениален! Мы, кстати, первый театр в России, осуществивший постановку его пьес «Сиротливый Запад», «Красавица из Линэна», «Череп из Коннемары», «Калека с Инишмана», «Безрукий из Спокэна», «Лейтенант с Инишмора», «Человек-подушка», «Палачи».

Кстати, 4 года назад я приехал в Голвей и как-то вечером увидел самого МакДонаха, выходящего из паба. Я не поверил собственным глазам! Побежал за ним, чтобы познакомиться, но драматург весьма спешил и торопливо удалился.

- А что ещё Вы знаете об Ирландии?

- Всё самое лучшее - ирландское!

- Это вы серьёзно?

- Да! Лучший виски - ирландский! Самый лучший ликёр в мире - ирландский Бейлис! Самые лучшие актёры в Голивуде - ирландцы: Колин Фаррел, Брендан Глисон, Лиам Ниссон и другие. И вообще, всё самое лучшее в мире - ирландское! - отвечал увлекшийся панегириком директор.

- Вы путешествовали по Аранским острова. Ваше впечатление?

- Потрясающе! Полностью соответствует описаниям Мартина Мак Донаха. Обширная территория, но почти необитаемая. Безлюдье и тишина! За целый день мы встретили всего одного человека, который, кстати, напоминал героя его пьесы «Калека с Инишмана».

Мы остановились, чтобы познакомиться с ним и, представьте, неожиданно он сунул руку в карман и вытащил...что бы вы думали? - Яйцо! Очень типичный образ. Да, ещё в магазине работала продавщица. Функционировала почта... и всё.

- Вы инсценировали все пьесы Мак Донаха, весьма внушительный список. И как вам удаётся такая объёмная работа: собрать актёров, отработать текст и роли, подобрать музыку, декорации и представить всё зрителю в кратчайшие сроки?

- У меня всегда было чёткое осознание поставленных целей и способов их воплощения. Свой первый театр я создал в городе Нытва, куда меня направили после окончания Института Культуры и Искусств в 1883 году. Это в ста километрах от Перми. Знаете, что я сделал? Собрал молодых, горячих ребят прямо с улицы и зажёг их своей идеей. За 8 месяцев мы поставили 8 спектаклей! Даже за время службы в армии я создал солдатский театр, преодолев невероятное сопротивление майоров и полковников.

- Как Вам это удаётся? Как активист и энтузиаст, я прекрасно представляю какие препоны на пути любых инноваций могут создавать консервативные чиновники.

- Секрет кроется в моём детстве. Отец уделял особое внимание моему воспитанию и даже брал с собой на охоту на медведя. С ним я и научился преодолевать любые экстремальные ситуации.

- А мистицизм мировоззренческих взглядов также сформировался с детства?

-Можно сказать, что да. Я часто отдыхал у бабушки в деревне, где долгими вечерами любил читать «гоголевские страшилки» при свечах на чердаке. Персонажи его рассказов и повестей чудились мне повсюду. Затем я увлёкся паранормальными явлениями. К тому же, в то время люди стали замечать летающие тарелки в селе Молебка Кишертского района Пермского края. Сверхъестественные явления мерещились мне во сне и наяву. Постепенно мистицизм стал частью моей жизни и трансформировался в осознанную необходимость.

- Вы верите в приметы?

- У меня просто не остаётся выбора. Я с детства мистическим образом ассоциирую с числом 13, и мне всегда с ним везёт.

По утверждению Сергея Павловича, таинственный рок сопровождал театр и актёров во всех их начинаниях. Мистические символы стали неотъемлемой частью их жизни и деятельности. Даже магическое число 13 постоянно напоминало о загадочных совпадениях - 13 февраля 13 актёров прилетели в Ирландию и с 13-ой платформы железнодорожного вокзала покинули Дублин, направившись в Голвей.

- В Ирландии из многочисленных постановок вы предпочли «Женитьбу», причём в консервативной трактовке. Как вы относитесь к модернизации старого театра?

- Категорически не приемлю осовременивание классики. У каждой эпохи - своя вибрация. У каждого времени - свой жизненный ритм, свои житейские обычаи и привычки. В этом заключается уникальность психологического театра.

Сергей Павлович Федотов остаётся верен своим принципам, и посредством соответствующей декорации, костюмов и актёрской игры максимально отражает специфику исторического периода.

- Невероятно правдоподобно отражена реальная жизнь ирландской глубинки в пьесе «Калека из Инишмана». Откуда такое познание и постижение чуждой культуры? Ведь сценические образы как будто списаны с популярного сериала Отец Тед.

- Я никогда не видел сериал Fr. Ted, но у нас очень много общего, русские и ирландцы во многом похожи. Можно сказать, что мы одинаковые!

- Талант актёров вашего театра не вызывает никаких сомнений. Как вам удаётся так обучить и подготовить людей-непрофессионалов? Существует ли школа Федотова?

- Актёры у меня, действительно, что называется, «с улицы». Сначала я развесил объявление о наборе, ну остальное за меня проделала молва, и люди пошли в театр. Они прилетали на наш уютный огонек, причём без всякого отбора или экзаменов. Я даю возможность всем, ибо актёрский талант - это, прежде всего, непрестанный труд.

На работу актёры ходят ежедневно как на праздник. Сначала мы медитируем, фантазируем, затем репетируем, импровизируем. Я воспитываю актёров и слежу за их развитием. Мой театр - актёрский.

Вопросов было много, а времени - мало. Хотелось больше узнать о мистике, которая, по словам Сергея Павловича, присутствует во всём и везде: «В любом художественном произведении, если оно художественное, есть мистика. С другой стороны, мистика - это метафора художественного метода».

Беседа прошла в чрезвычайно дружеской атмосфере. Сергей Павлович был весьма откровенен и благодушен. Он охотно беседовал с гостями, задержавшимися после представления. Оба вечера прошли с аншлагом, а зрители, преисполненные признательности и благодарности, покидали зал с верой в скорую встречу с мистическим театром «У Моста».

Беседовала Сабина Салем

Фото I.R.P.