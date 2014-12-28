Двадцать лет доброты!

За это время удалось помочь тысячам детям-сиротам в России.

А началось это с появления в доме Дебби маленькой семилетней девчушки Зины из детского дома в далёком 1998 году. По программе «Дети Чернобыля» семья Дебби Дииган, как и многие другие ирландские семьи, на короткое время приняла у себя детей из российского интерната.

У Дебби двое своих детей, и семья предполагала, что после отдыха в Ирландии Зина вернётся в детский дом. Но жизнь распорядилась по-другому. Дебби по-человечески, по-матерински, не смогла отдать худенькую доверчивую девчушку назад в серые стены детдома. И тогда началась борьба с бюрократическими машинами двух стран.

Настойчивая Дебби буквально заставила чиновников в Ирландии и России сократить срок удочерения, все необходимые документы были подготовлены в течение года. Но она не остановилась на этом и продолжала бороться за других детей в интернате под Брянском. Пыталась создать для всех них человеческие условия жизни.

Впервые попав в российский детский дом, Дебби была не просто шокирована. Она была потрясена грустью и внутренним одиночеством оставшихся без родителей или лишенных родительской опеки малышей. И тогда она поняла, что должна как-то реально помочь изменить их жизнь. И она это сделала!

С того момента прошло 20 лет. Она уже давно не одинокая бесстрашная домохозяйка. В её команде дружно трудится много замечательных людей - русских и ирландцев. Все эти люди работают над тем, чтобы помогать. Многие «воспитанники Дебби» уже покинули стены приюта, получили высшее образование, стали самостоятельными взрослыми людьми, а кто-то уже и своими детьми обзавелся.

Чего только не было за эти годы! Она неустанно летала в Россию, лично вместе с детьми ходила на рынок и выбирала им одежду, каждому – своё. Кому что нравится. Она изменила детдом в Хотылево под Брянском до неузнаваемости! Дети сами проектировали свое жилье. Розовый дом «Барби» и светло-голубой для мальчиков. Сейчас все эти дети подросли. Да и детский дом перенесли в Жуковку. Но она все продолжает им помогать.

За 20 лет она сделала почти 400 поездок в Россию. Её телефон включен 24 часа в сутки. Это для того, чтобы любой из детей, даже уже выросших, мог в любое время с ней связаться. И рассказать о своих радостях, грусти, проблемах.

А еще в ее жизни был Беслан. Многие помнят, как страшно это было. Как переживали люди за тех, кто был в той школе! За детей, за родителей... B это время обычные ирландцы несли в офис Дебби деньги для помощи пострадавшим в Беслане.

Сочувствующих ирландцев было очень много, в сборе средств принимали участие и читатели «Нашей газеты». И Дебби полетела в Беслан. Она была в той школе. Она видела своими глазами окровавленный актовый зал. Видела безбрежное горе переживших теракт людей. Она наняла самолёт, и 150 родителей и детей, пострадавших в Беслане, прилетели в Дублин для реабилитации.

Их поселили в госпитале, с ними работали врачи, психологи, детей пытались как-то развлечь. Нужно было уберечь их от той страшной боли, которую несла их потеря, не позволить сломаться от горя.

Кроме российских забот, у нее масса забот ирландских, масса дел и проектов. Ее фонд помогает детям из неблагополучных семей здесь в Ирландии. Она постоянно занята. Я застала ее за работой в школе в не совсем благополучном районе Дублина - Баллимуне. Она занимается ее благоустройством. Организовывает экскурсии, встречи с интересными людьми.



Ее команда пытается как-то украсить жизнь детей, которые, в сущности, нигде не были, ничего толком не видели, ведь родители их пьют, торгуют наркотиками, промышляют кражей машин и т.д.

Конечно же, не все гладко в работе организации. Есть определённые трудности, которые испытывает фонд из-за противостояния России с Западом, войны в Сирии, пропаганды в средствах массовой информации. И несмотря на все это, Дебби продолжает вести свою работу и помогать детям в Ирландии и в далёкой России.

В 2010 году Дебби Диган была названа человеком года в Ирландии. Да, еще у неё целая куча наград. А её фонд помогает уже не одному, а нескольким детдомам в разных регионах России. Ведь Россия стала для неё вторым домом за эти годы.

11 мая в одном из самых элегантных замков Ирландии - Клонтарфе состоялся грандиозный бал, посвященный 20-летнему юбилею благотворительного фонда. Несколько российских воспитанников Дебби приехали в Дублин, чтобы поблагодарить Дебби и ее команду за гигантский труд и поддержку, за заботу и, наконец, за ту любовь, которая им заменила любовь и родительскую заботу.

Автор: Елена Закарите





Редакция «Нашей газеты» от души поздравляет замечательную команду благотворительной организации «Детям с любовью» с двадцатилетним юбилеем! Желает неутомимым волонтерам долгих и успешных лет в бизнесе, плодотворной работы, уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии, прекрасного настроения и доброго здоровья!

Если бы только люди знали, что Дебби и ее команда делают для этих детей, это изменило бы ваше представление о человеческой натуре, и вы поняли бы, насколько прекрасным может быть человек. Мне выпала честь быть знакомой с Дебби уже более 14 лет, и я действительно могу сказать, что она вдохновляет меня. Желаю вам великодушия и терпения, успеха и любви в вашем сердце, чтобы продолжить великую работу, которую вы делаете. Вы изменили так много жизней, в том числе и мою, я благодарю вас от всего сердца.

Мария Поллард