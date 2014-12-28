Александр Котт: «Хочу пожелать мира, спокойствия и чтобы то, что произошло в прошлом веке, никогда не повторилось».

С 21 по 27 ноября в ирландском городке Килкени проходил пятый Европейский фестиваль кино с субтитрами «Subtitle 2016».

SUBTITLE – уникальное событие международного уровня, которое ежегодно проводится в историческом центре Ирландии. Традиционно в рамках фестиваля демонстрируются работы режиссеров со всей Европы, проходят мастер-классы и кастинги актеров для участия в международных проектах.

В этом году среди европейских знаменитостей были и звезды российского кино: Равшана Куркова («Хардкор», «Про любовь», «Без границ»), Даниил Воробьев («Мальчики с Востока», «Гагарин. Первый в космосе», «Ненависть»), Диана Пожарская («Мистическая игра», «Витя в законе»), Виктория Исакова, София Лебедева, Максим Матвеев и Анна - Котт.

С одним из самых интересных, любимых, талантливых кинорежиссеров и сценаристов, умным и интересным собеседником, создавшим фильмы «Брестская крепость», «Каинова печать», «Елки» и еще много-много других, встретилась по заданию «Нашей газеты» Елена Закарите.

Для справки:

Котт Александр Константинович. Родился 22 февраля 1973 года в Москве. После окончания школы работал фотографом. Первая работа в кино так и называлась - "Фотограф" (1997). Эта короткометражная лента сразу же получила признание на международных кинофестивалях. В 1997 году окончил курс Анджея Вайды в Кракове. В 2000 году окончил ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко. Следующей работой стала еще одна короткометражная лента "Пугало" (2000), снятая при участии Кинокомпании СТВ.

Руководит режиссерской мастерской во ВГИКе.

Со Александром мы встретились на показе его фильма «Инсайт». Он с удовольствием общался с ирландскими зрителями, отвечал на вопросы. По окончании, мы с Александром уселись на одном из последних рядов, я задавала вопросы, а он запросто, по-дружески, без прикрас и звёздных «понтов» отвечал. И чем больше говорил, тем больше я понимала, что передо мной сидит не только талантливый человек, но и очень человечный. Вот такое интервью у нас получилось:

Е.З. У вас огромная фильмография, есть ли среди всех этих фильмов Ваш самый любимый фильм, который Вы считаете самым удачным?

А.К. «Test» (Испытание) - это фильм без слов. Когда снимал его, впервые делал то, что хочу, с кем хочу. Это было моей мечтой.

Е.З. А фильм «Брестская крепость», который считают одним из лучших фильмов о Войне?

А.К. Это был мой первый опыт, невероятный, совершенное погружение в материал, в этот момент мне казалось, что я сам на войне.

Е.З. А Вас не мучили потом кошмары?

А.К. Во время съемок я реально переживал. Думал, а что я сделал бы на месте этого солдата? Стал бы трусом, героем, спрятался бы? Я очень сильно включился в эту историю. И когда через пару лет, смотрел этот фильм, у меня было ощущение , что не я его снимал.

Е.З. Когда снимаете фильм, вы сопереживаете своим героям?

А.К. Невозможно не сопереживать. Когда ты снимаешь, ты начинаешь их любить, с ними жить.

Е.З. На фестивале Subtitles -2016 участвовал фильм «Инсайт». Вы говорили, что когда пишете, пытаетесь побывать «в шкуре» героя, смотреть на мир его глазами. А нет ли некой профессиональной ревности к актеру, ощущения, что другой человек проживает жизнь немного не так?

А.К. Я не артист. Я в этом смысле не сделал бы лучше точно. Актеры это делают даже лучше, чем написано в сценарии.

Е.З. Расскажите пожалуйста немножечко о планах на следующий год, если это не секрет, конечно?

А.К. Я буду снимать кино про декабристов уже следующим летом. Там будет играть Данила Козловский, блестящий артист.

Е.З. Скоро Новый год. Что бы Вы пожелали в Новом году себе и людям?

А.К. Я желаю всем мира. Это сейчас самое главное. Меня не покидает некое предчувствие войны. Хочу пожелать мира, спокойствия и чтобы то, что произошло в прошлом веке, никогда не повторилось.

Е.З. Спасибо большое. А я от всех ваших зрителей хочу Вам пожелать дальнейших творческих успехов и радовать нас новыми любимыми фильмами.

Вот уже неделя, как закончился фестиваль, но в душе все еще гостит какая-то ностальгия по общению с хорошими и красивыми людьми. А значит, будем ждать следующего фестиваля. Да и Александр обещал вернуться.

В русском сегменте форума были показаны:

Фильмы Александра Котта, Испытание (Test), год выхода 2014, в ролях: Елена Ан, Данила Рассомахин, Карим Пачкалов и Инсайт (Insight), год выхода 2015, в ролях: Александр Яценко, Агрипина Стеклова, Андрей Бильжо.

Анны Меликян, Звезда (Star), год выхода 2014, в ролях: Тинатин Далакишвили, Северия Янушаускайие, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Юозас, Будрайтис и Про любовь (About Love) год выхода 2015, в ролях: Рената Литвинова, Михаил Ефремов, Евгений Циганов, Мария Шалаева.

Красная армия (Red army), документальный фильм 2014 года режиссёра, продюсера и сценариста Гейба Польски, посвященный советскому доминированию в мировом хоккее во время Холодной войны. Продюсерами картины совместно с Польски выступили Джерри Вайнтрауб и Вернера Херцога. Премьера фильма состоялась на фестивале в Каннах 2014 года.

А так же фильм Кукурузный остров (Corn Iseland), год выпуска 2014, грузинского режиссера Георгия Овашвили. Фильм был номинирован на премию «Оскар» и выиграл Хрустальный глобус на фестивале в Карловых Варах.